L'Ajuntament de Barcelona explica que des de juny equips d'informadors s'han desplegat per donar a conèixer la normativa" de les noves "zones d'ús compartit". - AJUNTAMENT DE BARCELONA

L' Ajuntament de Barcelona multarà les persones que portin gossos sense lligar fora de les 225 zones habilitades o fora de l'horari permès a partir del 18 de desembre, quan entri en vigor el decret que regula els espais per a animals sense corretja, segons un comunicat dijous.

Les multes seran de 100 euros quan el gos vagi solt fora dels espais habilitats però no suposi un perill; de 300 euros si suposa un perill per a altres persones o per a lentorn; i de 600 euros quan estiguin a parcs infantils, segons preveu l'ordenança sobre la protecció, tinença i venda d'animals.

D'altra banda, l'Ajuntament ha començat a desplegar les 109 zones d'ús compartit on els gossos podran anar sense corretja en determinades hores del dia.

No són zones exclusives per a aquests animals, sinó que “cal conviure amb la resta d'usuaris” i els usos que aquests facin, i per això un senyal marcarà quan poden anar sense lligar.

Des del juny equips d'informadors "s'han desplegat en aquestes zones per donar a conèixer la normativa" i, segons les previsions de l'Ajuntament, entre el desembre i el gener s'acabaran de senyalitzar les 109 zones repartides pels 73 barris.

90.000 M2 PER A GOSSOS



Així, aquests 109 espais s'afegeixen a la resta d'àrees per a gossos, que sumen un total de 225 punts amb 900.000 m2 disponibles perquè vagin sense corretja.

Amb aquesta iniciativa, Barcelona pretén espais oberts perquè els gossos "es diverteixin, socialitzin i puguin fer activitat física, necessària per a la seva salut", detalla el comunicat.