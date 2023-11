La Fira de Santa Llúcia, al districte de Ciutat Vella, obre al públic aquest any el dia 24 de novembre fins al 23 de desembre, en horari de 10 a 21 hores. Aquest any comptarà amb un total de 200 parades, que estaran situades en un únic recinte al tram central de l'avinguda Catedral.

Gent passejant per la fira de santa l

La Fira de Santa Llúcia se celebra des de 1786 i aquesta és la seva 237 edició. És la fira més antiga arreu del món del pessebre i de les tradicions nadalenques, i ofereix parades amb venda de productes nadalencs com pessebres, figuretes, arbres de Nadal, tions, molsa, complements per a la llar, ceràmica, bijuteria i altres objectes de regals i complements. En total, unes 91 parades de figures i decoració nadalenca, 90 parades del sector verd amb arbres de Nadal, molsa, tions, etc. i 30 parades d'artesania.

En el marc de la fira, a la mateixa avinguda de la Catedral, se celebren actes tradicionals de Nadal com la XXX edició del Tió Gegant de Santa Llúcia i la XXX Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs a Catalunya, que aquest any celebren les seves trenta anys de tradició, i també la cercavila de la Carassa de Barcelona, ​​que reparteix caramels a nenes i nens.

XXX Tió Gegant de Santa Llúcia

2, 3, 6, 8, 9, 10 i 17 de desembre de 11 a 14 hi de 16; 30 a 19:30 h.

5, 7 i 16 de desembre de 16.30 a 19.30 h.

El Tió Gegant de Santa Llúcia fa 30 anys i per celebrar-ho vindrà carregat de regals. Activitat per a nenes i nens menors de dotze anys.

XXX Diada de les Tradicions i Costums nadalencs a Catalunya

Dissabte 16 de desembre

11 h: Presentació de les activitats de la Diada.

11.20 h: Ball d'Homenatge a càrrec de l'Esbart Català de Dansaires.

12 h: La Carassa de Nadal. Sortida de la tradicional cercavila peso la fira i el barri Gòtic

12:05 h: Titelles de Nadal. "El Nadal dels tres porquets" a càrrec de la companyia Sebastià Vergés.

12.45 h: Lliurament del guardó del Firant d'Honor a Mònica Terribas, Sergi Cutillas i Marc Cutillas.

13 h: Repartiment dels premis del concurs de dibuix de Gegants de Barcelona amb motiu dels 600 anys de Gegants a la ciutat.

13:20 h: Cantada de Nadales amb Carla Habermeyer.

14.15 h: Clausura.

La Carassa de Barcelona

25 i 26 de novembre i 2, 3, 16 i 17 de desembre a les 12 h.

Cercavila de la Carassa de Barcelona acompanyada per grallers, que anirà repartint caramels per a nenes i nens.

El 25 de novembre la portarà l'Aliació de Gegants de Sant Pere de les Puel·les, el 26 de novembre, pel grup Trabucaires de Perot Rocaguinarda, el 2 de desembre pel Grup Sardanista Mare Nostrum, el 3, per l'Esbart Català de Dansaires , el 16 per la Colla Gegantera del Casc Antic i el 17 de desembre pels Amics dels Gegants Ramon i Lola del Raval.