Raval / @EP

Violet va ser prostituta durant molts anys i no hi ha cap amic millor que l'experiència per explicar els secrets d'un món. És per això que ha creat des de fa mesos la 'putivuelta trans', una ruta pel centre de la ciutat comtal on explicar la història de la prostitució i la vida trans a Barcelona.

Amb aquesta activitat, Violet pràcticament explica la seva vida i reflexions després d'anys en aquest àmbit, encara que ho fa des d'una perspectiva humorística. D'aquesta manera, els espectadors de la ruta poden saber a quins llocs es practicava la prostitució, com es tractaven entre elles, la història de les dones que van estar des del Born fins al Raval , des del segle XVIII fins a l'actualitat.

Tot i això, molts ciutadans no estan tan a favor d'aquesta ruta. Catalunya Ràdio va documentar en un vídeo l?experiència de Violet i de l?itinerari, i els comentaris no han estat gens favorables. "Romantitzar la prostitució i parlar de clients en lloc de puters és masclisme", diu un comentari.

"Quin desastre. El passat 23 de setembre va ser el dia internacional contra la prostitució i el tràfic de persones i aquí la tele pública promocionant la prostitució com una cosa desitjable per a les dones. Per què no parles de quines edats capten les nenes per a prostituir-les?¿O com capten dones extremadament vulnerables amb enganys i amenaces?", declara una altra.

Sens dubte, el debat està servit.