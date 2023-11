@EP

El ple de l' Ajuntament de Barcelona es posicionarà sobre la nova taxa de terrasses pactada pel govern de Jaume Collboni (PSC) i el grup que lidera Xavier Trias (Junts), que se sotmetrà a aprovació provisional mitjançant votació.

L'ordenança es tramitarà en comptar amb la majoria d'almenys els 21 regidors de PSC i Junts, tots quatre del PP i "en principi" tots dos de Vox, mentre que ERC i BComú votarà en contra, segons han avançat fonts dels grups municipals a Europa Press.

De la mateixa manera que va passar amb la resta d'ordenances, l'oposició de Collboni va tombar la nova taxa de terrasses proposada pel govern municipal a l'últim ple, amb el vot en contra de Junts, BComú i ERC, i el vot a favor de PSC , PP i Vox.

El mateix dia Junts va oferir al govern de Collboni convocar un ple extraordinari abans del 7 de novembre per prorrogar la bonificació del 75% un any més, però finalment no es va celebrar perquè les dues formacions van arribar prèviament a un pacte per establir una nova proposta.

L'acord inclou rebaixar la taxa un 0,05% a locals amb entre 5 i 15 taules, i mantenir igual la zona 0 (la zona turística) i la quarta i la cinquena (més de 15 taules) per beneficiar les famílies i els petits empresaris que treballen al sector de la restauració.

Un cop es publiqui l'acord, s'obrirà un període d'informació pública: si no es presenten al·legacions, l'ordenança quedarà automàticament aprovada, i, si hi ha esmenes, es resoldran i tornarà a passar pel ple per a l'aprovació definitiva.

COMIAT DE JORDI MARTÍ (BCOMÚ)



El ple d'aquest divendres també farà efectiu el comiat del portaveu de BComú, Jordi Martí , que deixarà de ser regidor de l'Ajuntament per ser secretari d'Estat de Cultura al Ministeri de Cultura que liderarà Ernest Urtasun (Sumar).

Els comuns presentaran a la sessió plenària una iniciativa per condemnar els atacs a la població israeliana i palestina, mentre que ERC tornarà a demanar que la Prefectura Superior de la Policia Nacional a la Via Laietana es converteixi en un espai de memòria.

Junts defensarà una proposició per constituir una taula d‟estratègia integral de ciutat contra la pobresa infantil; el PP una proposta de declaració institucional de rebuig a la llei amnistia i, en la mateixa línia, Vox presentarà una proposició per rebutjar la mateixa llei.

Les declaracions institucionals ja no requeriran de la unanimitat del ple, sinó del vot favorable de 33 dels 41 regidors, després d'una reforma a la Junta de Portaveus impulsada per ERC perquè Vox no pogués "vetar" declaracions.