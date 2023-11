Maragall, durant la campanya de les darreres municipals. Foto: ERC

Ernest Maragall, president del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, ha explicat aquest 24 de novembre que "és el moment d'acabar la seva etapa com a regidor" i ha anunciat que renunciarà al càrrec. La decisió s’ha comunicat a l’alcalde i als regidors i regidores del consistori durant el Plenari ordinari del mes de novembre, aprofitant la seva intervenció sobre Via Laietana.



Tal i com ha explicat el líder dels republicans barcelonins, és una decisió "estrictament personal" que pren a consciència i voluntàriament.

Ernest Maragall sempre ha posat la ciutat, la seva ciutadania i el projecte polític per davant de tot i es manté ferm amb el seu compromís amb la ciutat. Seguirà treballant incansablement per Barcelona des d’una posició apartada de la primera línia política, com fan la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes.



La decisió l’ha pres aquesta darrera setmana i l’ha compartida posteriorment amb el seu cercle més proper i amb la direcció del partit i la renúncia es formalitzarà en el proper plenari municipal previst pel 22 de desembre.