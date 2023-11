El ple de lAjuntament de Barcelona de novembre. - EUROPA PRESS

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició dels comuns que demana interrompre relacions institucionals amb l'actual govern d'Israel "fins a un alto el foc definitiu".

La proposició presentada per BComú ha estat transaccionada amb el govern municipal (PSC) i ERC; i Junts, PP i Vox hi han votat en contra.

A l'acord per transaccionar el text final, el PSC ha canviat el verb suspendre (proposat per BComú) per interrompre i ha afegit el matís que el canvi en les relacions es dirigeix a l'"actual govern d'Israel".

BCOMÚ, ERC I PSC, A favor



Ada Colau (BComú) ha defensat la proposta argumentant que els drets humans es defensen prenent partit, no posant-se de perfil, segons les paraules; i Elisenda Alamany (ERC) ha lamentat que davant els primers dies d'atacs d'Israel a Gaza "el silenci d'aquest govern va ser aclaparador".

La tinenta d'alcalde de Drets Socials, Maria Eugènia Gay , ha agraït la transacció als comuns i ha reivindicat l'ajut econòmic enviat a Palestina i als refugiats acollits.

Victòria Alsina (Junts) ha criticat que això no ajuda a la resolució del conflicte, com considera que fa la cooperació econòmica; Juan Milián (PP) ha acusat Colau d'antisemitisme per haver suspès l'agermanament amb Tel-Aviv al febrer; i Gonzalo d'Or-Pulido (Vox) ha titllat la iniciativa dels comuns de brindis al sol.

"NO AFECTA" A TEL-AVIV



El text acordat exigeix comunicar al govern central ia l'Ambaixada d'Israel la decisió d'interrompre les relacions mentre no cessin els atacs i “no es garanteixi el respecte als drets bàsics del poble palestí i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides respecte al conflicte entre Israel i Palestina".

Fonts dels socialistes han assegurat que això "no afecta les relacions amb Tel-Aviv", amb què Barcelona va recuperar l'acord d'agermanament al setembre després que el govern de Colau el revoqués.

Des del consistori defensen que el context ha canviat després de "la reacció desproporcionada del govern de Benjamin Netanyahu", que detallen que ha matat gairebé 6.000 nens palestins.