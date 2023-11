Un gos feliç sense corretja. Foto: Europa Press

Compartir temps amb les nostres mascotes, a casa o al carrer, sempre és un plaer. I cada cop hi ha més famílies que decideixen incorporar, principalment gossos, a la seva vida, i hi ha una sèrie de normes i lleis que han de tenir en compte.

A Barcelona, sense anar més lluny, l'Ajuntament que dirigeix Jaume Collboni ha aprovat recentment una normativa que multarà les persones que portin el seu gos no lligat a bona part de la capital de Catalunya. De fet, hi ha més de 220 punts habilitats per fer-ho, de manera que fer-ho fora d'aquestes zones comportarà una sanció.

El govern municipal socialista ha volgut delimitar les zones compartides d'ús (ZUC); són carrers, places, rambles, parcs i altres espais de la via pública on els animals podran caminar sense la corretja durant unes hores determinades del dia.

Fins ara existien al llarg dels 10 districtes barcelonins 70 àrees per a gossos i 46 espais d'oci més per a aquests animals... als quals s'han de sumar 109 espais habilitats recentment, que eleven les zones pensades per als gossos per sobre de els 220. En total, segons els càlculs del consistori, hi haurà uns 900.000 metres quadrats perquè els gossos puguin anar sense corretja a la ciutat.

Segons expliquen des de la regidoria de Benestar Animal, la voluntat amb aquesta ampliació dels espais pensats per compartir amb les mascotes és que “el 95% dels veïns de la ciutat tingui un espai per a gossos a menys de 10 minuts caminant de casa”.

Pots consultar els espais (i horaris) perquè les mascotes puguin anar sense corretja en aquest enllaç.

El mapa amb els punts habilitats. Foto: Aj. de Barcelona

SEMPRE SOTA SUPERVISIÓ

Sigui com sigui, el consistori adverteix que "els gossos podran anar sense lligar sempre que es quedin amb la persona responsable i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les seves ordres".

De la mateixa manera, els barcelonins també seran els responsables de "que el gos pugui córrer, jugar, socialitzar i fer les seves necessitats sense produir molèsties a l'espai".

El consistori apunta que "l'ús d'aquestes zones no serà extensible als gossos potencialment perillosos, que sempre hauran d'anar lligats i amb morrió", per requeriment legal.

Cal tenir en compte que les sancions, contemplades a l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA), començaran a imposar-se per als que no compleixin les normes a partir del dilluns 18 de desembre.