Amb 14 víctimes aquest any a Catalunya, la manifestació es converteix en un anomenat urgent per abordar la violència de gènere en totes les seves dimensions. EP

6.000 persones s'han manifestat al centre de Barcelona dissabte a la tarda amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones, segons xifres de l'Ajuntament.

La marxa ha sortit del passeig de Gràcia a l'alçada del carrer Rosselló i s'acabarà amb la lectura del manifest, discursos i actuacions musicals.

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha declarat durant la marxa que hi ha una onada reaccionària "on governa l'extrema dreta s'estan tancant conselleries d'Igualtat, s'estan reduint els recursos per a les polítiques d'igualtat".

"No farem ni un pas enrere; al contrari: treballarem encara més per fer polítiques feministes, desacomplexadament feministes", també col·laborant amb el moviment feminista, ha afegit.

Des de començament d'any han mort a Catalunya 14 dones per violència masclista; els serveis d'intervenció especialitzats han atès 12.300 persones per casos d'aquest tipus i el telèfon d'atenció especialitzada 900-900-120 ha atès unes 12.000 trucades pel mateix motiu.