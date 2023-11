Aquest esdeveniment és part del compromís actiu del zoo al Programa Europeu de Conservació 'exsitu' per a la preservació d'aquesta espècie vulnerable, amenaçada principalment per la desforestació i les captures il·legals. EP

El Zoo de Barcelona ha acollit per primera vegada el naixement de dues cries guacamai barba blava, una espècie natural del nord de Bolívia i "en perill crític d'extinció", segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), principalment amenaçada per la desforestació i les captures il·legals.

Les dues cries van néixer a l'estiu i han estat al niu fins aquesta setmana, i ara ja se les pot veure al Palmerar, la instal·lació del Zoo que les acull, informa l'Ajuntament de Barcelona i el Zoo de Barcelona en un comunicat conjunt est diumenge.

El naixement d'aquests dos exemplars de guacamai barza blava s'emmarca al Programa Europeu de Conservació 'exsitu' d'aquesta espècie, en què el Zoo participa activament a través del Programa Europeu d'Espècies a Perill (EEP).