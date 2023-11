Aquest diumenge es va celebrar una manifestació en suport a Palestina a Barcelona, i va recórrer des del Passeig de Gràcia fins a la Gran Via. Segons els organitzadors, la Plataforma de la Comunitat Palestina de Catalunya, la concentració va reunir unes 5.000 persones.

Les fonts consultades afirmen que no hi van ser "persones rellevants dels partits ni dels sindicats de l'esquerra institucional". Entre algunes de les consignes que es van escoltar, van destacar “No és una guerra, és un genocidi” o “Llibertat per al poble palestí”.

Aquesta no és la primera mobilització de la setmana, ja que dijous passat també es van reunir unes 100 persones davant de la seu de la Unió Europea, en una manifestació organitzada per la Plataforma per la Pau i l'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya ( AIRES).