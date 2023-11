Captura de l´anunci d´Idealista

Els lloguers a les grans ciutats s'han tornat pràcticament prohibitius. De fet, cada vegada més apareixen anuncis de zulos amb preus desorbitats, i Barcelona és una de les capitals que té un problema més gran en aquest sentit.

El compte de Twitter BoigBCN va compartir una surrealista oferta que va veure a Idealista: un "àtic" de 12 metres quadrats amb un cost de lloguer de 650 euros al mes.

"Àtic" de 12 m² útils per 650 € al mes a Travessera de les Corts. A Barcelona ja es lloguen trasters i sales de comptadors com si fossin habitatges. Com més petit, més rendibilitat, que diuen els experts. Benvinguts a la jungla!", explica al post.

Després de rebre una allau de crítiques, el portal Idealista ha retirat la polèmica oferta de la plataforma. Segons el compte BoigBCN, el portal havia estat alertat a través de xarxes socials fa 15 dies, moment en què van eliminar dues fotografies de l'interior que van ser reemplaçades per imatges de la Sagrada Família.