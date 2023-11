Visita ILUNION Barcelona / ONCE

Aquest matí Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; M. Eugènia Gay, tinenta d’alcaldia i Sonia Fuertes, comissionada de Drets Socials, acompanyats per Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya han realitzat un visita a l’Hotel ILUNION Barcelona, del Grup Social ONCE, situat al Poblenou (Carrer Ramón Turró, 196-198). Set de cada 10 dels seus empleats són persones amb discapacitat i és un exemple de turisme accessible amb tots inclosos.

“És un model pioner i referent en accessibilitat universal, diversitat i inclusió social i laboral de persones amb discapacitat dins el sector turístic. Neix de la creença ferma en la igualtat real d'oportunitats. Tot amb el segell del millor servei”, destaca Enric Botí.

Han estat rebuts per Sònia Bondia, directora de l’hotel, qui els ha explicat el funcionament com a Centre Especial d’Ocupació. Durant la visita han pogut intercanviar impressions amb els diferents treballadors i treballadores (recepcionistes, cambrers de planta, personal de neteja...), com l’Òscar, que ha respost a les preguntes que li han fet.

ILUNION Hotels

És la cadena hotelera d’ILUNION, la marca de les empreses del Grup Social ONCE, una companyia única al món que aposta per la integració laboral de persones amb discapacitat i el turisme accessible.

Compta actualment amb 30 hotels repartits pels principals destins urbans i de vacances, cinc dels quals estan a Catalunya, quatre d’ells a Barcelona.

ILUNION Hotels ofereix als seus clients experiències diferenciadores amb el valor afegit de tenir un equip humà únic format per professionals dels quals un 76% tenen algun tipus de discapacitat o pertanyen a col·lectius de difícil inclusió laboral, en el cas dels nostres 14 centres especials de treball, com l'Hotel Ilunion Barcelona.

CERTIFICAT GLOBAL EN ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

És la primera companyia hotelera amb un Certificat Global en Accessibilitat Universal (UNE-170001-2) a tots els nostres establiments i el Segell EFQM 600+ que atorga el Club d'Excel·lència en Gestió i reconeix el seu model i gestió empresarial. Així com la primera companyia espanyola que ha rebut el Premi de l'Ètica de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) per la seva feina a l'àrea de turisme accessible.