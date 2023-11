Captura de pantalla 2023 11 29 193331

Per fi arriba la Festa Major de Sant Andreu de Palomar ! Durant molts dies, des del dimecres 29 de novembre i fins al diumenge 10 de desembre, desenes de propostes ens esperen a tots els racons del barri.

Com cada any, obriran boca amb la gran flashmob que es farà a la plaça Orfila per reivindicar els drets col·lectius amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. No es pot perdre aquesta gran festa que tindrà lloc divendres al matí 1 de desembre. Precisament aquest any el Districte de Sant Andreu ampliarà l'oferta d'activitats accessibles per garantir que moltes més persones puguin gaudir de la Festa Major.

La nit del dissabte 2 de desembre és sempre una de les més esperades. Amb la foscor de la plaça i la solemnitat de l'ambient veurem com van arribant totes les figures de l'imaginari festiu del barri.

I la cultura popular no s'acaba aquí. També podrem sortir per viure el tradicional dia bastoner de Can Galta, i les festes musicals amb nits de ball i concerts.

La Festa Major de Sant Andreu també és el millor moment per donar suport al teixit comercial, un dels actius més importants que té el barri actualment. Per això, la comitiva de festes demana fer les compres i menjars en aquells establiments de proximitat que representen un servei essencial per a tot el veïnat.

Així mateix, demanen no perdre's la Festa de l'Eix Comercial ni la xocolatada de Sant Andreu Nord Comerç.

