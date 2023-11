Foto: @EP

Els Mossos d'Esquadra han finalitzat aquest dijous a les 11.09 hores el desallotjament dels edificis ocupats de la Ruïna i el Kubo de Barcelona després de cinc hores d'operatiu i han identificat set persones.

La policia catalana ha actuat a requeriment del Jutjat de Primera Instància 3 i, abans d'entrar als edificis, cap a les 6 hores, han avisat per megafonia que hi accedirien --i ho han fet amb una gàbia per protegir-se--, a allò que els ocupants han respost amb petards i llançament d'objectes.

Cap a les 6.14 hores han arribat uns 100 manifestants a favor dels edificis ocupats, que han estat convocats per La Ruïna a les 5.30 hores a la plaça Uri Caballero, al barri de Vallcarca, i s'han mobilitzat fins a la plaça Bonanova, encara que la La manifestació s'ha dissolt al cap d'una hora.

TIRAN LÍQUID INFLAMABLE

Els ocupants de la Ruïna i el Kubo han tirat líquid inflamable i objectes contundents als agents que intentaven desallotjar els edificis ocupats, cosa que ha fet que els policies haguessin de retrocedir i tornar a entrar al recinte.

Des de l'interior de l'edifici, els ocupants han llançat sacs amb sorra, pots de fum i bengales per dificultar la intervenció.

ENTREN AL KUBO I LA RUÏNA

Cap a les 8 hores han aconseguit entrar a l'interior de l'edifici del Kubo i la Ruïna, i han assegurat l' accés a les plantes superiors.

Fonts policials han explicat que els ocupants han trencat les escales de l'edifici, i per això els agents han "trigat una mica més del previst" a arribar al terrat.

A les 9.20 hores han donat per controlat el Kubo i s'han endut i han identificat els quatre ocupants que eren al terrat --un d'ells s'havia penjat a la façana des de l'inici del desallotjament i s'hi ha estat fins al final del operatiu policial--.

Mentre estaven desallotjant el Kubo, altres ocupants s'han col·locat a la teulada de la Ruïna, i els agents els han evacuat cap a les 11 hores amb una autoescala dels Bombers de Barcelona.

AGENTS QUE HAN PARTICIPAT

Els Mossos d'Esquadra han tancat el perímetre dels edificis ocupats, i per al dispositiu s'han activat agents de la Brigada Mòbil (Brimo), de Seguretat Ciutadana, de la Unitat de Drons, de la Unitat de Muntanya i de la Canina, i agents de la Guàrdia Urbana.

El dispositiu s'ha coordinat des d'un centre ubicat al carrer Bolívia amb la presència del conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena; i per part de la policia catalana, el comissari en cap, Eduard Sallent, i el director Pere Ferrer, que s'han desplaçat fins a l'exterior de la Ruïna i el Kubo per felicitar els efectius.

També, la diputada de Cs al Parlament, Anna Grau, ha seguit tot el desallotjament des de l'inici al costat dels mitjans de comunicació.