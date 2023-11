El bitllet univiatge o senzill de bus urbà costa de mitjana 1,25 euros el 2023 a Espanya, fet que suposa un 0,8% més que el 2022. La diferència entre la ciutat més cara (Barcelona, on costa 2,40 euros) i la més barata (Lugo, amb una tarifa de 0,64 euros) és de 275%.

Bus elèctric a Barcelona - EP

Així ho reflecteix la comparativa anual de tarifes d'autobús urbà realitzada per FACUA-Consumidors en Acció a 57 ciutats espanyoles, entre les quals hi ha totes les capitals de província, les dues ciutats autònomes, les capitals de comunitats autònomes que no són capitals de província i tres de les ciutats que tenen més població que les capitals de les seves províncies (Gijón, Jerez de la Frontera i Vigo).

L'estudi conclou que viatjar amb un bonobús o targeta moneder similar que permeti el transbord costa de mitjana a Espanya un 45% menys que el 2022 , a causa fonamentalment de la mesura impulsada pel Govern de finançar el preu dels abonaments i títols multiviatge als serveis de transport públic col·lectiu terrestre de competència autonòmica i local.

L'anàlisi contempla les tarifes habituals de cada territori, tenint en compte els descomptes aplicats de manera excepcional pel Govern i els respectius ajuntaments i comunitats autònomes fins al 31 de desembre de 2023. Aquesta mesura va entrar en vigor el passat 1 de setembre de 2022, i contempla actualment reduccions del 30 al 50%, on el Govern finança el 30% del descompte a aquelles corporacions que ho augmentin fins al 50%, tenint aquestes de finançar el 20% restant.

L'estudi de FACUA mostra que Barcelona i Madrid són les ciutats amb tarifes més cares quan es fa servir un bonobús o targeta moneder similar amb transbordament. En el cas de la ciutat comtal, el preu del viatge és de 1,14 euros, tenint en compte que la Targeta T-Casual de 10 viatges no té bonificació. A la capital madrilenya, el preu del viatge amb transbord es queda en 0,91 euros malgrat la rebaixa del 50% en el preu habitual.

A Barcelona i Sant Sebastià, la convivència d'aquest títol amb moltes altres opcions que ofereixen més reduccions de preus per a diferents perfils d'usuari. En aquestes dues capitals el clàssic bo 10 o targeta moneder similar és considerat com a títols de transport per a viatgers poc freqüents. S'intenta fomentar així l'ús del transport públic amb més freqüència i, alhora, desincentivar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments dins de la ciutat i zones metropolitanes.

A l'altre extrem, els viatges més barats per a aquesta categoria es troben a Mèrida i Palma de Mallorca, on la bonificació és del 100% i per tant són gratuïts. Els segueixen Burgos (0,24 euros), Múrcia (0,28 euros), Salamanca (0,29 euros), i Santiago de Compostel·la, Vitòria i Segòvia (totes 0,30 euros).

De mitjana, viatjar amb autobús utilitzant un bo o targeta recarregable similar amb transbord (el que ofereixen 50 de les 57 ciutats analitzades) costa aquest any 0,43 euros, pels 0,77 euros del 2022 (un 45,1% menys) . De les 50 que tenen aquest tipus de títol de transport, 46 apliquen durant aquest any 2023 descomptes, majoritàriament del 50% (30% del Govern i 20% dels ajuntaments). A Sant Sebastià i Múrcia, aquesta rebaixa del preu habitual arriba al 60%.

0,82 EUROS D'ESTALVI PER VIATGE AMB UN BONOBÚS AMB TRANSBORD



L'informe destaca que un usuari pot estalviar, de mitjana, uns 0,82 euros per viatge si utilitza un bonobús amb transbordament en lloc del bitllet senzill o univiatge, tenint en compte que en aquests títols no s'aplica cap descompte.

La majoria de les ciutats que apliquen els descomptes del transport públic ho fan en un 50% sobre les seves tarifes habituals en els títols de multiviatge (amb transbord o sense) i en els abonaments mensuals. Mèrida i Palma de Mallorca són les úniques ciutats on s'està aplicant una bonificació del 100%, i els viatges són totalment gratuïts per als usuaris que usen habitualment el bus urbà.

Del total de ciutats analitzades, són cinc les que han pujat el preu del bitllet univiatge o senzill el darrer any. A Vigo aquesta pujada és del 10%, passant d'1,35 el 2022 a 1,49 euros el 2023. També s'ha incrementat un 8,3% a la Corunya (d'1,20 a 1,30 euros), un 7 ,1% a Saragossa i Pamplona (d'1,40 a 1,50 euros) i un 6,7% a Tarragona (d'1,50 a 1,60 euros). En cap no s'ha reduït el preu del bitllet univiatge.

TARGETA MENSUAL



La targeta que permet viatges il·limitats en un període de temps d'un mes s'ofereix a 43 de les 57 ciutats incloses a l'estudi. Un total de 39 d'aquestes 43 ciutats que ofereixen la targeta mensual, una bonificació que oscil·la entre el 50 i el 100%.

La gran majoria apliquen un 50% de descompte, Sòria i Madrid un 60% sobre la tarifa habitual mentre que a Mèrida, Santa Creu de Tenerife i Palma de Mallorca és gratuït fins a finals del present any 2023. Destacar els casos de Barcelona i Sòria, on sí que aplica descompte en el bo mensual però no en el bonobús o targeta multiviatge.

El preu mitjà de l'abonament mensual a les ciutats espanyola se situa actualment en 16,25 euros, un 52% menys que l'any 2022, quan se situava en 33,78 euros. Entre els abonaments més car hi ha Logronyo (25 euros) i Àvila (22 euros), precisament dues de les quatre ciutats que no estan aplicant cap mena de descompte en el transport urbà. A conseqüència de la bonificació esmentada, no hi ha cap ciutat a Espanya on s'hagi incrementat el preu de l'abonament munsual respecte a l'any passat.

Com a mesura excepcional per fomentar l?ús del transport públic, el Govern d?Espanya finança fins a final d?any una reducció d?un 30% en el preu de tots els abonaments i títols multiviatge als serveis de transport públic col·lectiu terrestre de competència autonòmica o local. A més, els governs regionals i locals tenen la possibilitat d'ampliar aquest descompte amb les seves pròpies aportacions econòmiques.

Únicament hi ha quatre ciutats que, tot i poder fer-ho, no apliquen cap mena de descompte al transport públic. Aquestes són Logronyo, Osca, Guadalajara i Àvila. En el cas de Logronyo, Osca i Guadalajara repeteixen, ja que quan es va publicar l'estudi del 2022 tampoc no ho estaven aplicant.