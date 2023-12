Joves al Poblenou - X

L'associació veïnal del Parc de la Llacuna del Poblenou han alertat aquest divendres a través de les xarxes socials del soroll que han de suportar durant les nits festives.

Els veïns denuncien en un tuit recollit per CatalunyaPress la inacció de l'Ajuntament i la poca efectivitat del Pla Endreça , creat per millorar el civisme a la ciutat: “De veritat pensen que s'està solucionant? No ens prenguin els cabells, el seu pla no funciona . No podem més. Això és una nit de dijous al Parc i la Llacuna”, afirmen en una publicació acompanyada d'un vídeo que confirma l'horror que han de suportar cada nit.

També s'ha sumat a la crítica la Comunitat Triangle Golf Poblenou. "L'Ajuntament trasllada a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials que el Pla Endreça funciona. Molt lluny de la realitat", afirmen a X - abans conegut com a Twitter-.

A les imatges es pot veure com diverses persones canten i criden a tot volum, sense respectar el descans dels veïns: