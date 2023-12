Nadal a Barcelona, 2023, EP

L' Ajuntament de Barcelona posa en marxa el Dispositiu de Nadal fins al proper 7 de gener, un dispositiu especial per mantenir els nivells assolits de seguretat, neteja, mobilitat, convivència i civisme durant aquestes Festes on es produeix un ús més intensiu de l'espai públic i una major concurrència de visitants a les àrees més comercials de la ciutat. Entre altres mesures, l'Ajuntament planteja la possibilitat de fer talls al trànsit.

S'augmenta un 16% el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana respecte al dispositiu de l'any passat

En aquest dispositiu, i independentment dels agents que treballen al servei ordinari, la Guàrdia Urbana destinarà a 424 agents, un 16% més que el dispositiu de l'any passat, per reforçar la presència policial als espais públics i eixos comercials realitzant funcions de prevenció de fets delictius, proximitat i seguretat viària.

En el marc i el context del Pla Direcció, els objectius generals d'aquest dispositiu són: millorar la seguretat viària; mantenir la fluïdesa del trànsit, especialment a les vies bàsiques, al voltant dels eixos comercials i de les zones turístiques; control de la mobilitat amb impacte per la convivència: ús dels VMP a voreres i ocupació de voreres per vehicles sharing; evitar la degradació de lespai públic: pintades, gestió de residus, animals de companyia i necessitats fisiològiques en espai públic; controlar les activitats irregulars a la via pública i especialment la venda ambulant no autoritzada de qualsevol tipus de producte, així com la d'aliments i llaunes de begudes; controlar i corregir les molèsties derivades del consum no autoritzat d'alcohol als espais públics; controlar la contaminació acústica; incrementar la prevenció de la seguretat ciutadana, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra; controlar i corregir les infraccions administratives que afectin negativament la percepció de seguretat, amb especial atenció a evitar activitats contràries al civisme i la convivència.

El dispositiu de seguretat vol mantenir els nivells de seguretat, facilitar el desenvolupament normal de l'activitat quotidiana i preservar la tranquil·litat de la ciutadania i les persones que visiten la ciutat.

Per garantir la convivència i prevenir fets delictius en aquestes zones de grans aglomeracions, s'intensificaran el patrullatge uniformat i mixt a peu potenciant aquells llocs on hi haurà una major afluència de compradors com són els eixos comercials de cada barri i les zones turístiques de cada districte de forma coordinada amb el Cos dels Mossos d'Esquadra.

Les principals actuacions d'aquestes patrulles seran funcions de prevenció de la seguretat ciutadana i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictius, així com el control de les infraccions que puguin pertorbar la convivència i el descans dels veïns. També s'encarregaran de les funcions de proximitat, auxili i assistència als ciutadans, i la vigilància general dels espais públics.

Els Equips de la Policia de Barri de la Guàrdia Urbana establiran els contactes adequats amb els representants veïnals i amb els comerciants.

La Guàrdia Urbana també realitzarà inspeccions a locals de pública concurrència incidint també en les infraccions relacionades amb els sorolls molestos, l'excés d'aforament i el consum de begudes alcohòliques per part de menors, tant a l'interior dels locals com a la via pública. Es vetllarà perquè es respectin els horaris de tancament d'aquests locals, especialment de les terrasses i vetlladors.

S'intensificarà la vigilància per evitar les molèsties derivades de les concentracions amb ocupació intensiva dels espais públics i es donarà resposta als problemes derivats de les festes no autoritzades, tant a la via pública com a l'interior de locals i domicilis, que ocasionin molèsties els veïns i que afectin la seguretat tant objectivament com subjectivament. La Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana que tingui coneixement de la convocatòria d'una festa no autoritzada realitzarà les gestions corresponents amb el Districte del Per elaborar les ordres de cessament d'activitat que corresponguin i notificar-les als eventuals infractors

La Guàrdia Urbana efectuarà inspeccions d'aquells locals i espectacles de més aforament i que tinguin previstes festes de finalització d'any amb gran afluència de públic i mantindrà el seguiment de les xarxes socials per detectar la convocatòria de festes i concentracions no autoritzades.

Seguretat viària, mobilitat i transports públics



Seguretat viària

Davant la previsió de l'arribada de visitants i un augment de la mobilitat a la ciutat, està previst un dispositiu per garantir la seguretat viària i la mobilitat.

En aquest sentit la Guàrdia Urbana prestarà especial atenció al control de les infraccions que puguin afectar la seguretat dels vianants, com no respectar la preferència als passos de vianants, els senyals dels semàfors, o la circulació per les voreres. També s'actuarà contra els vehicles aparcats en doble filera o que afectin la circulació del transport públic.

En cas d'ordenar-se talls de trànsit i desviaments, i/o altres mesures de restricció a la circulació, sobretot a la zona centre, s'informarà la ciutadania a través dels panells informatius . Així mateix, es donaran missatges als conductors relatius a l'estat del trànsit i al nivell d'ocupació dels pàrquings.

Paral·lelament, el cos de policia barceloní reforçarà els controls preventius d?alcoholèmia i drogotest per reduir l?accidentalitat durant un període amb moltes celebracions, potenciant també la correcció d?infraccions en moviment. Amb caràcter específic, del 14 al 22 de desembre, coordinada pel Servei Català de Trànsit, s'activa una campanya d'increment de seguretat viària adreçada al control i la detecció de les infraccions relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol i/o de substàncies estupefaents, i/o superant les taxes permeses.

Es prestarà una atenció especial en aquells punts més sensibles en relació amb l'accidentalitat, amb l'objectiu de reduir les víctimes d'accidents de trànsit i en aquelles infraccions que puguin afectar la seguretat dels vianants, com no respectar la preferència en els passos de vianants , desobeir els senyals dels semàfors o circular per les voreres. Igualment, es controlaran els estacionaments indeguts en voreres o aquells que puguin destorbar la lliure mobilitat de les persones.

Mobilitat i transport públic

El Govern municipal recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu o amb transport públic si ha d'accedir a les zones més cèntriques de la ciutat o als principals àmbits comercials. En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona també recorda la conveniència de diversificar els moments per anar a comprar i evitar les hores punta i de més aglomeracions, com els dissabtes a la tarda.

En cas d'haver de venir necessàriament amb vehicle privat, es disposa de l'aplicació de mobilitat SMOU on podeu consultar amb antelació la disponibilitat de places lliures d'un centenar d'aparcaments de la ciutat. Les funcionalitats d'informació i disponibilitat de plaça faciliten que les persones usuàries de vehicle privat puguin conèixer a través del telèfon mòbil quin és l'aparcament amb plaça lliure que té més a prop de la destinació. Això permet que els recorreguts es planifiquin i simplifiquin, cosa que redueix el temps de cerca d'estacionament, el trànsit rodat, l'ocupació d'espai públic i la contaminació.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha previst un reforç del servei de metro per facilitar la mobilitat sostenible, ràpida i segura les setmanes anteriors a les festes, en què es multipliquen les sortides per compres, lleure i visites. Així, el metro serà un any més l'opció més recomanable per eludir la congestió associada a les dates nadalenques.

TMB ha previst un reforç del servei de metro els dissabtes, diumenges i dies festius intersetmanals de desembre amb comerços oberts per facilitar la mobilitat les setmanes anteriors a les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, en què es multipliquen les sortides per compres , lleure i visites. Així, el metro serà un any més l'opció més recomanable per a les dates nadalenques.

Reforços i horaris del metro

Per als diumenges i festius intersetmanals en què els comerços estan autoritzats a obrir les portes, és a dir, el 26 de novembre i els dies 3, 6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre, així com el dissabte 25 de novembre, i tots els dissabtes de desembre, hi haurà fins a 8 trens addicionals en servei, depenent de si és hora vall de la tarda (de 13 a 17 h) o l'hora punta de la tarda-nit (de 17 a 21 h). Cal destacar que aquest augment de trens és per a les línies convencionals, especialment a la L1 ia la L3. Les estacions més properes a les zones comercials també es reforçaran amb més personal datenció i seguretat.

Dimarts 5 i dijous 7 de desembre, per ser vigílies de festiu, el servei de metro s'allargarà fins a les 2 de la matinada. Els festius 6 i 8 els trens circularan fins a les 12 de la nit.

D'altra banda, el diumenge 24 de desembre, la vigília de Nadal, el servei de metro finalitzarà, com és habitual en aquesta data, a les 23 hores. El dia de Nadal el metro funcionarà de 5 del matí a 2 de la matinada, i per Sant Esteve circularà fins a les 12 de la nit.

Com és habitual, la nit de Cap d'Any, la que va del diumenge 31 de desembre al dilluns 1 de gener, el metro donarà servei ininterromput durant tota la nit.

L'increment de trens en circulació els caps de setmana i els festius intersetmanals s'afegeix a l'oferta existent en dies feiners, tot això per augmentar la capacitat de transport de la xarxa i situar-la com una alternativa eficaç al vehicle privat als desplaçaments quotidians. Aquesta oferta incrementada, a més, es mantindrà sense variació els dies no lectius, del 21 de desembre al 7 de gener.

La xarxa d'autobusos també reforçarà les línies que transcorren pel centre de Barcelona i altres eixos comercials els dies festius en què els comerços estan autoritzats a obrir les portes. També augmenta la capacitat de transport d'algunes línies, dotant-les de vehicles articulats.

Cal tenir en compte que el diumenge 24 de desembre, vespra de Nadal, els autobusos de TMB faran la darrera sortida des de les parades d'origen a les 22.00 hores.

Dispositiu de neteja i recollida de residus

Barcelona posa en marxa aquest desembre el reforçament del servei de neteja i recollida de residus durant les festes de Nadal, amb un total de 114 operaris i operàries i 62 vehicles de neteja i recollida de residus. La recollida comercial a les zones amb més afluència de persones començarà a partir del dia 3 de desembre, incloent-hi tots els festius dobertura comercial.

Fins al dia de Reis el reforç se centrarà a les zones on hi hagi més concentració de persones, eixos comercials i allà on es realitzin específicament activitats o fires nadalenques.

Aquest reforç se centrarà, sobretot, en els serveis següents:

Recollida comercial de residus

Recollida de selectiva, especialment de la fracció de paper i cartó

Buidatge de papereres

Escombrada i baldeig dels carrers i places

A més del dispositiu específic als eixos comercials i zones d'alta afluència de persones, es preveuen dos dispositius específics, tant per al cap d'any com per a les activitats relacionades amb el Pare Noel i les cavalcades de Reis. Pel que fa a finals d'any, el dispositiu es reforçarà amb 94 operaris i operàries i 38 vehicles principalment a Ciutat Vella, plaça Catalunya, Rambla i rodalies, Eixample i avinguda Maria Cristina. Per a les diferents activitats i cavalcades del Pare Noel i Reis, el dispositiu comptarà amb 155 persones i 60 vehicles. Com cada any, a partir del 7 de gener i fins al dia 17, s'habilitaran els punts de recollida d'avets de Nadal.

Obres a la via pública

L'Ajuntament de Barcelona ha prohibit la realització d'obres de serveis als carrers compresos a la zona delimitada per: Passeig de Sant Joan, Passeig Lluís Companys, Passeig Pujades, Passeig Picasso, Avinguda Marquès de l'Argentera, Passeig Isabel II (incloent-hi el Pla de Palau, Pas sota Muralla i plaça Pau Vila), passeig Colom, passeig Josep Carner, avenida Paral·lel, Ronda Sant Pau, Comte d'Urgell, Còrsega, i avenida Diagonal. A més el districte de Ciutat Vella sencer (fins i tot Barceloneta).

Dins del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, també està prohibida la realització d'obres de serveis als carrers compresos a les zones delimitades per: Avinguda Diagonal, Via Augusta, avenida Riera de les Cassoles, Ronda General Mitre, Bertran, Mare de Déu del Carmel, avenida República Argentina, passeig de Sant Gervasi, passeig de la Bonanova, Ganduxer, Pau Alcober, Doctor Roux, Milanesat, Escoles Peus, Ronda General Mitre, Doctor Fleming.

Passeig de Sant Joan Bosco, Vergós, Abat Samsó, Ciao, Cornet i Mas, Manyé i Flaquer, Via Augusta, Graus, Major de Sarrià, Pare Miquel de Sarrià, Dalmàcia, Duquessa d'Orleans, passeig de la Reina Elisenda de Montcada, Negrevernís, Carme Karr, Gresolet, Bonaplata, Fontcoberta, Capità Arenes, passeig de Manuel Girona.

La prohibició també afecta els següents carrers Drecera de Vallvidriera, Actor Morano, Actriu Tubau, Queralt, Alberes, carretera de l'Església, Elisa de Moragues, Guerau de Liost, Turó, Mont d'Orsà, carretera de Sarrià a Vallvidriera.

Així mateix, la prohibició s'estén als nuclis antics, entorns dels mercats municipals i dels mercats municipals provisionals i vies més importants de la ciutat excepte a la Via Laietana i la Rambla.