Dani Sirera / @EP

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a Collboni ia la Generalitat que treballin de valent per aconseguir que el Gran Premi de F1 es quedi a Barcelona. “No podem deixar que Barcelona perdi un dels esdeveniments esportius que deixen més diners a la ciutat”.

Sirera ha denunciat que “el govern de Colau va deixar perdre tot el que succeïa al Circuit de Montmeló, mai no els va agradar els esdeveniments que s'hi desenvolupaven, Formula 1 i MotoGP, i se'ls donava poques subvencions i hi havia escassa implicació per part del consistori .”

En aquest sentit, ha recalcat que “si la F1 va perdurar a Barcelona va ser gràcies a la gestió del mateix Circuit de Montmeló i per la pressió exercida pels sectors econòmics que més repercussió tenien gràcies a aquest esdeveniment esportiu”.

El dirigent popular ha mantingut que “no està tot perdut, el govern actual juntament amb la Generalitat encara tenen capacitat de revertir-ho, tenim dos anys per aconseguir-ho. No serà fàcil, però per això necessitem unir el que és públic i el que és privat com ha demostrat Madrid en presentar un projecte guanyador”.

Finalment, Sirera també ha denunciat que la Ryder Cup 2031 estigui en perill, “per qüestions ideològiques, la Generalitat pot fer que Catalunya perdi més de 1.300 milions d'euros que deixaria aquest esdeveniment esportiu a la comunitat”.