Preveu igualar els assistents de l'edició anterior amb més de 163.000 visitants. EP

La 29a edició del Manga Barcelona obrirà les portes aquest dijous fins diumenge al recinte Gran Via de Fira de Barcelona amb les entrades esgotades de divendres a diumenge i amb la previsió d'igualar els assistents de l'edició anterior, que va superar els 163.000 visitants.

Així ho ha declarat la directora de Manga Barcelona, Meritxell Puig, en una trobada amb periodistes aquest dimecres, en què ha apuntat que ja hi ha entre un 70% i un 80% d'entrades venudes per aquest dijous.

Ha afirmat que el trasllat del saló al recinte de Gran Via a l'edició del 2022 "va anar molt bé", per la qual cosa aquest any repeteix i se celebrarà als pavellons 4, 5 i 7 amb un total de 85.000 metres quadrats.

Segons ella, l'organització ha treballat per disminuir el temps d'espera tant a les cues per accedir al saló, que ha dit que seran "d'una mitjana de 20 minuts", com per comprar menjar i beguda, per això s'ha separat la part de begudes i la de menjars, que ha doblat el nombre de restaurants participants respecte a la darrera edició.

EXPOSICIONS



El saló comptarà amb diverses exposicions, com la 'Itadakimasu' dels comissaris Roger Ortuño i Oriol Estrada, que explica de forma didàctica els plats nipons més recurrents al màniga, com el mochi, els fideus udon i l'onigiri, entre d'altres.

Es podrà veure l'exposició '35 anys de Totoro', dedicada a l'aniversari de la pel·lícula de Studio Ghibli 'El meu veí Totoro' i en què autors espanyols representen la seva visió sobre ella.

A més, l'Escola Joso ha preparat l'exposició 'Fantasy Manga', ia la zona Manga Kids es podrà veure una exposició sobre els clubs japonesos.

TALLERS I ESPORTS

Puig ha celebrat que en aquesta edició l'espai d'activitats s'ha doblat en dos per oferir "el doble de tallers" i ha assenyalat que a l'àrea Manga Sports es podran trobar més esports que a la darrera edició, com el beisbol i el sumo.

Hi haurà concursos nous com de fotografia 'Cosplay Shoot', i se celebrarà la primera preliminar espanyola del Kpop Dance Fight Fest, de la qual sortirà l'equip que representarà Espanya a la final europea a la Comicon de Nàpols del 2024.