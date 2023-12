Descobreix com la ciutat es converteix en un escenari de tradicions i experiències úniques per a grans i petits. EP

Els museus i equipaments patrimonials de Barcelona han programat activitats adreçades al públic familiar durant les festes de Nadal, com ara corts infantils, jocs, visites guiades i concerts, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat aquest dijous.

El Disseny Hub celebra aquestes dates amb la instal·lació 'Espill: Un satèl·lit per al solstici', que imita l'estrella de Nadal, mentre que una mostra al Muhba de Plaça del Rei explicarà “com Barcelona ha exercit el paper de divulgadora internacional del pessebre".

El Born Centre de Cultura i Memòria organitza el 'Taller per a Bornautes' per explorar les innovacions que van canviar el món, i els diumenges 10 i 17 de desembre a la tarda es podrà fer una visita gratuïta al jaciment per conèixer com se celebrava el Nadal a Barcelona fa 300 anys.

Fidel a la celebració, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes organitza el seu pessebre, i proposa un taller perquè els nens preparin les postres nadalenques; a més, el 21 de desembre hi haurà el concert 'Corelliana', a càrrec de Vespres d'Arnadí.

També tenen activitats programades la Fundació Joan Miró, el Museu de la Música i el Museu Picasso, el de Ciències Naturals, el Museu Marítim de Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, entre d'altres.