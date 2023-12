@EP

L' Ajuntament de Barcelona començarà les obres de reforma de la Ronda de Sant Antoni el 8 de gener i preveu que duraran 16 mesos amb una inversió d' 11,6 milions d'euros . Ho han explicat el regidor del districte de l'Eixample, Jordi Valls, i el del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, en declaracions a periodistes aquest dilluns, en què han recordat que es mantindrà el projecte aprovat pel govern anterior, que va tenir el vot en contra dels socialistes.

Valls ha sostingut que impulsaran el projecte, que s'ha presentat aquest mateix dilluns als veïns, perquè "és important que aquesta obra comenci i que acabem una mica amb la provisionalitat que s'ha produït" al carrer.

"Demanem confiança perquè puguem executar aquesta obra. El que no pot ser és continuar amb aquesta situació de paralització", ha afegit Batlle.

PLATAFORMA ÚNICA PEATONAL



El regidor de l'Eixample ha explicat que no hi ha cap modificació en termes d'arquitectura del carrer: es mantindrà la plataforma única de vianants entre els carrers de Villaroel i Floridablanca i amb un carril de bus fins al carrer Urgell.

Sí que n'hi ha en qüestions relatives a la gestió de l'espai: "Hem de veure finalment quin tipus d'ordre posem a les circulacions de bicicletes o de patinets que es puguin produir; on ubiquem definitivament els contenidors; i, lògicament, també tot allò que té a veure amb les zones de càrrega i descàrrega”.

CONSELL DE CENT



Valls ha posat com a exemple l'eix verd del carrer Consell de Cent, que també compta amb una plataforma única per on passen vianants, bicicletes i patinets.

Ha defensat que hi ha gent “que creu que cal introduir un ordre en zones com el Consell de Cent” i que hauran de valorar-ho.

Així, a la Ronda de Sant Antoni estudiaran com gestionen el pas de bicicletes i ordenen el carrer perquè "canvia radicalment" i deixa enrere l'ordre establert que hi ha hagut abans de la remodelació.

DISCREPÀNCIES A L'ANTERIOR MANDAT



La reforma de la Ronda de Sant Antoni, que ja s'ha aprovat i adjudicat, va ser un dels temes que va generar més discrepàncies entre el PSC i BComú , socis al govern d'Ada Colau en l'anterior mandat.

Els comuns defensaven la proposta final, que contempla pacificar al màxim la ronda i incloure només un carril bus en sentit únic entre els carrers Villarroel i Comte d'Urgell, i els socialistes volien que el bus passés en tots dos sentits en tot el tram.