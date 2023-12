Foto: @EP

L’Ajuntament de Barcelona crearà una comissió d’estudi que tindrà la missió de generar eines i propostes per fer que el català tingui més presència, ús i pes a l’ecosistema digital. És la proposició liderada per Esquerra Republicana que avui ha aprovat la comissió de drets socials, cultura i esports del consistori i que es ratificarà al proper plenari de desembre. “La normalització de l’ús de les pantalles com a mitjà de relació i interacció entre persones, i de consum cultural, fa important potenciar el català en aquest espai”, ha afirmat el regidor republicà Jordi Castellana.

PSC, Trias per Barcelona i els Comuns han donat suport a la creació de la comissió no permanent d’estudi sobre l’estratègia municipal per a estimular la presència del català en l’entorn digital i en els nous formats tecnològics i promoure així l’ús de la llengua catalana entre els i les joves de la ciutat. Esquerra té la intenció de presidir la comissió després d’haver-ne liderat la seva posada en marxa.

La proposta arriba en un moment preocupant quant a l’ús social del català entre els joves de la ciutat, i amb greus desigualtats d’ús en funció de la renda i el districte. “La situació d’altres llengües molt potents deixen el català en una situació complicada a Barcelona”, ha refermat Castellana. El republicà ha criticat “la manca d’acció institucional relacionant joves, ús de la llengua i tecnologia”, exemplificat en les minses o nul·les referències a aquesta equació al pla de transformació digital, el pla de joventut o al pla de llengua del consistori.

En definitiva, Esquerra espera que la comissió que es crearà serveixi, tal com ha apuntat Castellana, per “generar eines, debatre, parlar amb experts i joves i poder tenir diversitat de visions que ens permetin construir polítiques públiques en un àmbit tan important com aquest”.