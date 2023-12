Martí Galbis, el portaveu de Trias per Barcelona. Foto: Trias per Barcelona

El grup Trias per Barcelona ha forçat aquest 13 de desembre el govern de Jaume Collboni a reprendre les reunions de la Comissió Estat-Generalitat-Ajuntament per tractar traspassos i millores pendents a la capital de Catalunya.

A la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior, Jordi Martí Galbis, portaveu de la formació, ha explicatque “la nova conjuntura política hauria de permetre superar el bloqueig que hi ha hagut els darrers anys”.

La Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior, celebrada aquest dia 13 al consistori, ha aprovat una Proposició de la formació que acorda: “que l’Ajuntament convoqui la comissió de col·laboració interadministrativa amb la Generalitat de Catalunya i l'Estat a la major brevetat possible per tal d’avançar en el desenvolupament dels diferents temes que s’han de tractar conjuntament, i que en aquesta comissió, com a mínim, es tractin els següents temes:

El traspàs de la propietat de la caserna del Bruc.

El traspàs de la propietat de la Comissaria de Via Laietana.

El traspàs de la propietat dels locals buits de la Seguretat Social. La cogovernança amb la Generalitat de Catalunya de Rodalies Barcelona a través de l’ATM.

La cogovernança amb la Generalitat de Catalunya del Port de Barcelona i l’Aeroport de Barcelona.

La governança de la Zona Franca.

El traspàs de la propietat del Palau de Duana.

L’augment de la dotació pressupostària als ens culturals als quals el Ministeri de Cultura hi és present (MNAC, MACBA, Liceu...)

La cogovernança de la Biblioteca Central de Barcelona.