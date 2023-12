El líder popular, Dani Sirera. Foto: PP

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha demanat una oficina antiokupes per donar assessorament i suport a tots els propietaris afectats per ocupacions irregulars i que es veuen desemparats pel seu consistori .

De fet, aquesta proposició s'ha fet efectiva a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior celebrada aquest 13 de desembre, encara que ha estat denegada pels vots en contra del govern municipal, ERC i els comuns i els vots a favor de PP, Junts i Vox.

El líder dels populars a Barcelona ha denunciat la persistent oposició del govern i algunes forces polítiques a les propostes d'ajuda i suport als propietaris, tot i que el 70% de les okupacions a Espanya tenen Barcelona com a escenari.

Va destacar que la ciutat és líder en delictes de violació de domicili i usurpacions, registrant 3,119 casos en els primers 8 mesos del 2023, més del triple que la Comunitat de Madrid en el mateix període (1.025).

El dirigent popular va explicar que Barcelona s'ha convertit en l'epicentre del moviment okupa, una situació alimentada per la Sra. Colau i els seus socis de govern, que, amb la seva permissivitat, han donat suport a aquest moviment. El Partit Popular proposa que ser okupa no sigui un "xollo" i advoca per desallotjaments exprés en 24 hores en cas de delicte flagrant, així com per modificar la llei per endurir les penes per usurpació.

En aquest context, Sirera insta l'Ajuntament a recolzar les persones les propietats de les quals han estat il·legalment ocupades, ja que molts desconeixen les accions que poden emprendre davant d'aquesta situació. Finalment, exigeix que les administracions impulsin mecanismes legals per agilitzar la desocupació i establir una oficina datenció i assessorament per als propietaris afectats.