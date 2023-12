Trien Barcelona com una de les ciutats amb millor qualitat de vida del món / @EP

Madrid, amb la posició 46, i Barcelona, amb la 48 , es troben entre les 50 ciutats amb millor qualitat de vida del món, segons l' Índex de Qualitat de Vida 2023 elaborat per la firma consultora Mercer. El rànquing, que avalua els aspectes pràctics de la vida diària dels treballadors i les seves famílies a molts dels llocs de destinació més freqüents, ha col·locat en les primeres tres posicions les ciutats de Viena (Àustria), Zuric (Suïssa) i Auckland (Nova Zelanda).

Així mateix, set de les 10 primeres ciutats es localitzen a Europa. A més de Viena i Zuric, destaquen Copenhaguen (Dinamarca, quart lloc a la classificació), Ginebra (Suïssa, cinquena posició) i Frankfurt, Munic i Dusseldorf a Alemanya (sisè, setè i desè lloc, respectivament).

El rànquing de les 10 ciutats amb la millor qualitat de vida el completen Auckland (Nova Zelanda, tercera posició), Vancouver (Canadà, vuitena) i Sydney (Austràlia, novena). Pel que fa a les ciutats espanyoles que apareixen entre les primeres 50 ciutats , Madrid ha millorat una posició respecte a l'última edició de l'índex el 2020 , quan la seva elaboració es va veure interrompuda per la pandèmia de la Covid-19. Per la seva banda, Barcelona ha baixat des del lloc 45 que ocupava al passat rànquing.

Per regions, l'índex destaca Vancouver (vuitena a la classificació general) com la ciutat millor classificada d'Amèrica del Nord; San Francisco (Califòrnia, posició 37), per altra banda, és la primera ciutat dels Estats Units , mentre que Montevideo (Uruguai, 89) és la primera de Llatinoamèrica.

Dubai (79 a la classificació general) i Abu Dhabi (84), als Unió dels Emirats Àrabs, encapçalen la classificació del Pròxim Orient. El segueix de prop Port Louis, Maurici (88 a la classificació general), amb la millor qualitat de vida d'Àfrica. Singapur es posiciona com a primera ciutat asiàtica i 29 a la classificació general . Finalment, la ciutat millor classificada del Pacífic és Auckland (3 a la classificació general).

Mercer explica que ha ampliat el seu rànquing elaborant una classificació de les ciutats més respectuoses amb el medi ambient . Canberra (Austràlia) ocupa el primer lloc, cosa que reflecteix els seus bons resultats en diversos indicadors de sostenibilitat. Oslo (Noruega), Adelaida (Austràlia), Hèlsinki (Finlàndia) i Ottawa (Canadà) empaten al segon lloc pels seus recents esforços en matèria de desenvolupament sostenible.

MÉS 450 CIUTATS ENQUESTADES A TOT EL MÓN

La firma consultora també detalla que per fer l'Índex de Qualitat de Vida, avalua les condicions de vida locals a més de 450 ciutats enquestades a tot el món. A més, explica Mercer, les condicions de vida s'analitzen en funció de 39 factors, agrupats en 10 categories : entorn polític i social, entorn econòmic, entorn sociocultural, aspectes mèdics i sanitaris, col·legis i educació, serveis públics i transport, lleure, béns de consum, habitatge i entorn natural.

També assenyala que les dades recopilades reflecteixen que els països amb una alta qualitat de vida proporcionen als seus ciutadans accés a una assistència sanitària, educació, infraestructures i serveis socials excel·lents. A més, indica que molts països en desenvolupament s'enfronten a nombrosos reptes que repercuteixen en la qualitat de vida de la població. Qüestions com la pobresa, els sistemes sanitaris inadequats, l'accés limitat a l'educació, la inestabilitat política i la desigualtat social contribueixen a reduir el nivell

de vida en aquestes regions .

"És important assenyalar que el panorama mundial actual està marcat per l'agitació geopolítica , les catàstrofes naturals i la volatilitat econòmica, que tenen implicacions significatives per a les ciutats i la seva capacitat per atraure i retenir talent. Per això, des de Mercer elaborem aquest índex per ajudar en la presa de decisions d'empresaris i dels seus treballadors” , comenta el líder de l'àrea de consultoria de capital humà de Mercer España, Juanvi Martínez.