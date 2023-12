L'Olímpic és un dels escenaris més icònics de la ciutat. Foto: Wikipedia

L'Estadi Olímpic Lluís Companys obrirà les portes aquest diumenge 17 de desembre, entre les 10 del matí i l'1 del migdia, perquè els barcelonins coneguin els secrets i les anècdotes d'aquest espai icònic.

Consistirà en una visita guiada d'uns 20 minuts, en què es podran descobrir els moments que han definit l'Estadi Olímpic des de la seva inauguració el 1929, com la celebració dels Jocs Olímpics del 1992 i les anècdotes viscudes amb artistes com Michael Jackson, The Rolling Stones o Bruce Springsteen, entre uns altres. Actualment l'estadi acull els partits del primer equip del Barça i alguns del femení.

Les visites tindran aforament limitat, l´entrada serà per ordre d´arribada i no es permetrà la reserva prèvia; a més, els assistents podran accedir a la zona de pista i fer-se una foto al podi que s'habilitarà.