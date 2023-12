Foto: Movistar

El Movistar Centre de Plaça Catalunya (Barcelona) acollirà des de divendres 15 de desembre fins dissabte 4 de gener una exposició per als més petits de la casa. Els nens i nenes tindran l'oportunitat de connectar en directe amb Lapònia i l'orient llunyà, gràcies a la nova Fibra FTTR Movistar . D'aquesta manera, els més petits asseguraran que el Pare Noel i els Reis Mags rebin els seus desitjos per a aquestes dates tan assenyalades.

A l'exposició també podran pintar el seu adorn nadalenc per penjar-lo a l'arbre dels desitjos i fer-se fotos amb els sets hivernals on destaquen la presència de rens, un ninot de neu i moltes altres sorpreses.

La videoconferència amb el Pare Noel tindrà lloc els dies 15, 16, 22 i 23 de desembre. D'altra banda, la connexió amb els Reis Mags serà els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.

Foto: Movistar

L'entrada del centre es troba a Plaça Catalunya, 16 , davant del Banc d'Espanya. En cas de tenir mobilitat reduïda, l'accés estarà al carrer Fontanella, 2. Les portes s'obriran de 10.30 h. a 14.00 h. i de 15:00 h. a 20.00 h. L'entrada és gratuïta i no caldrà reservar de forma prèvia per poder-hi entrar. De fet, s´entrarà per ordre d´arribada i el temps aproximat de l´experiència seran uns 20 minuts.

La part positiva és que no cal ser client de Movistar per gaudir de l´aventura. Tot i això, les úniques restriccions del lloc és l'entrada de patinets, monocycles, scooters ni altres elements de mobilitat excepte cadires de rodes, a més de portar menjar i/o beguda a sobre.

Movistar convida tots els assistents a compartir les millors fotos i vídeos amb els hashtags #LaNavidadDeMovistar o #ElNadalDeMovistar.