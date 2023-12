A més d'una assegurança obligatòria "per poder identificar-los si han comès una infracció". EP

L'intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, s'ha mostrat partidari que bicicletes i patinets elèctrics circulin amb matrícula i assegurança obligatòria "per poder identificar-los si han comès una infracció".

En declaracions al programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra recollides per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que "fins a aquest mes de desembre s'han denunciat 1.200 patinets elèctrics per infraccions i uns 700 s'han vist involucrats en accidents".

A més, Velázquez ha alertat sobre "la banalització de la marihuana, una droga considerada suau però que amb les evolucions químiques es converteix en una droga amb molt de risc per a la salut".

Ha afegit que "frivolitzar sobre aquesta droga ha animat molta gent a cultivar-la de manera semiprofessional".

Tot i assegurar que no és un fenomen exclusiu de la ciutat de Barcelona, ha exposat que hi ha un increment en l'ús d'armes blanques: "Durant aquest any se n'han decomissat 1.800".