L?entitat veïnal Eixample Respira ha dit que són un centenar.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en unes 30 persones que han tallat el trànsit entre les 18 i les 19 hores d'aquest dissabte a la Gran Via al seu pas per la plaça Espanya per protestar contra la Papanoelada Motera, mentre que l'entitat veïnal Eixample Respira ha dit que són un centenar.

Eixample Respira ha convocat la concentració per criticar la contaminació acústica i ambiental que, segons la seva opinió, genera la desfilada de motocicletes.

Fonts policials han explicat que la marxa motard no ha estat comunicada, i que, per aquest motiu, els motoristes estan circulant en grups reduïts sense generar afectacions al trànsit de Barcelona, després d'haver realitzat una concentració estàtica aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).