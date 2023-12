La guineu. Foto: X (@jordicamps)

En els darrers anys s'ha convertit en habitual veure imatges i vídeos d'animals com porcs senglars en alguns punts de Barcelona , habitualment els barris de la zona més alta... encara que recentment no són les úniques bèsties salvatges que s'han deixat veure per la capital de Catalunya.

I és que una guineu ha estat vist al barri de Montbau (Horta-Guinardó) , al peu de la muntanya de Collserola , lloc on molt probablement viu, però ha abandonat el seu hàbitat i ha decidit entrar a la zona urbanitzada.

Aquesta, però, no és la primera vegada que un animal d'aquesta espècie ha estat sorprès a la ciutat; de fet, el mes de novembre passat, un d'ells (qui sap si el mateix) també va ser gravat caminant per una altra de les zones més altes de Barcelona, en aquest cas el barri de Sant Gervasi-La Bonanova .