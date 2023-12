Jaume Collboni amb Barcelona de fons

Ha passat l'era d'Ada Colau com a alcaldessa i la inseguretat es manté com el problema més greu de Barcelona amb un 27,7% als resultats del Baròmetre municipal semestral, i creix un punt percentual respecte a l'anterior enquesta realitzada al juny, quan es va situar al 26,6%.

Les dades que han anunciat aquest dimecres la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada, constaten com la inseguretat continua sent el principal problema per als barcelonins: al juny va créixer tres punts més que a 2022, que era del 19,1%, i el 2021 era del 14,5%.

L'accés a l'habitatge ocupa la segona posició (amb un 11,7%, una dècima més que l'anterior), la neteja la tercera (amb un 9,7 i perd dues dècimes) i el turisme és el quart problema per a la ciutadania , amb un 6,3% (mentre que al juny se situava al 5,9%).

Bonet ha defensat que des del govern municipal han incrementat el nombre d'agents policials i les multes, i ha assegurat que continuaran treballant “en aquesta lògica”, mentre que sobre la neteja ha reivindicat el Pla Endreça impulsat pel govern de Jaume Collboni.

Precisament, al Baròmetre s'han inclòs qüestions sobre el Pla Endreça i l'Ajuntament destaca que pel 89,1% dels entrevistats les conductes incíviques són un problema significatiu per a la ciutat, i pel 53,5% són un problema molt important .

"Fracàs" del Pla Endreça

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha considerat que el Baròmetre municipal “confirma el fracàs del Pla Endreça” impulsat pel govern de Jaume Collboni.

Ho ha afirmat el seu portaveu, Jordi Martí, en un comunicat, en què ha lamentat que el baròmetre "manté disparada la inseguretat com a problema principal de la ciutat", i ha constatat que els problemes principals (seguretat, neteja i accés a l'habitatge) ) es consoliden o s'agreugen.

A més, ha assegurat que les dades electoral que recull l'enquesta i que els dóna la quarta posició en intenció directa de vot "no són versemblants i s'equivoca com s'han equivocat totes les enquestes i estudis sobre el vot a l'Ajuntament fet a l'últim any i mig".

Taula de seguretat

Després de la publicació dels resultats, el grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al govern de Jaume Collboni crear una Mesa de Seguretat davant dels resultats del Baròmetre municipal, que mantenen la inseguretat com a principal problema per als barcelonins.

El líder de la formació, Daniel Sirera, ha remès una carta a l'alcalde demanant-li que la reunió se celebri "de manera urgent i amb la participació dels grups municipals per crear un pacte per a una Barcelona segura", informa el PP en un comunicat.

"El Baròmetre només reflecteix la impassivitat amb què ha treballat el govern de Collboni en aquests sis mesos de mandat en espera de socis, el 52,7% creu que la ciutat ha empitjorat aquest últim any", ha destacat també Sirera.

"Un problema enquistat"

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha lamentat que, amb els resultats del Baròmetre municipal semestral anunciats aquest dimecres, “es constata que Barcelona està enquistada en problemes que afecten la manera de viure i el futur de la ciutat”.

"Les problemàtiques de la ciutat són les mateixes que preocupaven fa uns mesos. El canvi de govern no ha suposat que la ciutadania vegi que Barcelona sigui millor i l'actual govern no sembla capaç de revertir-ho", ha lamentat ERC en un comunicat.

Ha destacat que "ERC va recuperant força respecte a fa sis mesos", ja que el baròmetre situa una intenció del 8,2% a la tercera posició per als republicans, i ha afirmat que Barcelona necessita un govern progressista.