El Ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat, a proposta d'ERC i amb els vots a favor de PSC i BComú , una proposició que demana al govern municipal que elabori una ordenança de regulació dels pisos turístics per prioritzar l'ús residencial i la funció social de l'habitatge" .

A més, el text, al qual han votat en contra Junts, PP i Vox, inclou crear una línia de finançament i assessorament a les comunitats de veïns perquè puguin "blindar les comunitats de tenir pisos turístics, com preveu el Codi Civil de Catalunya" .

La proposta també demana que el consistori sigui "proactiu en la demanda de convalidació" del decret de la Generalitat sobre els pisos turístics, encara que ja es va convalidar dimecres passat al Parlament amb el suport del PSC.

La portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha argumentat que cal perquè no n'hi ha prou amb el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat); la tinenta d'Habitatge, Laia Bonet, ha defensat la “necessitat de reduir” el nombre de pisos turístics; i la regidora de BComú Janet Sanz ha reivindicat la regulació del govern anterior.

El regidor de Junts Damià Calvet ha titllat el discurs que sosté la proposta com a “turismefòbic”; el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha utilitzat el mateix adjectiu per qualificar la proposta; i, per part del PP, el regidor Juan Milián ha argumentat que amb aquesta regulació es perdran llocs de treball.