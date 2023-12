Foto: @EP

El fins ara president del grup d' ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall , s'ha acomiadat del consistori on ha estat el seu darrer ple assegurant que governar des de la representació democràtica és la tasca "més noble i exigent" de la vida.

En el discurs de comiat aquest divendres, el que va ser regidor de govern entre el 1995 i el 2003 amb el PSC i va liderar la llista més votada (ERC) el 2019 ha assegurat que està "convençut que Barcelona sabrà trobar el camí, precisament perquè compta amb la ciutadania, les persones, el talent i l'empenta”.

Ho ha dit després d'avisar que no té sentit celebrar l'exalcalde i expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall , com a referència obligada de la millor Barcelona si no es formalitza el projecte de “governació democràtica per a la realitat metropolitana, avui menyspreada i negada per acció o omissió".

A més ha demanat als regidors "que tinguin l'Ajuntament al cap i la ciutat al cor" perquè posin a la política la determinació i la governació que assegura que la ciutat mereix.

UNA NOVA ETAPA

Maragall ha recordat que es va afiliar a ERC el 2018 quan líders polítics com Oriol Junqueras entraven a la presó i que se'n va a punt de la "recuperació dels drets polítics bàsics per mitjà d'una amnistia guanyada a pols de negociació".

Davant d'una nova etapa, ha demanat als regidors que decideixin si volen que Barcelona ha de "ser només l'escenari o podrà ser protagonista del seu futur" i si vol ser la capital de Catalunya o la segona ciutat d'Espanya, ha dit.

Per això, Maragall ha fixat algunes prioritats polítiques: el traspàs de la comissaria de Via Laietana, "la reducció significativa de la desigualtat", la millora de les accions contra el canvi climàtic i posar l'educació i la cultura al servei de la diversitat de la ciutat i de Catalunya.

"LA CIUTAT T'ETIMARÀ DE MENYS"

Els líders dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona (PSC, Junts, ERC, BComú, PP i Vox) han exalçat el llegat del fins ara líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, que ha oficialitzat la seva renúncia al ple d'aquest divendres: "La ciutat et trobarà a faltar".

Després de la intervenció de Maragall al final de la sessió plenària, en què s'ha acomiadat de la tasca "més noble i exigent" a l'Ajuntament, els presidents de cada grup han dedicat unes paraules al republicà després d'una gran ovació.

"Aquests aplaudiments ho diuen tot, senyor Maragall", ha expressat l'alcalde, Jaume Collboni, que n'ha destacat el llegat i el de la generació, del qual ha dit que es veu reconegut, unes paraules que també ha subscrit la primera tinenta d'alcalde , Laia Bonet.

"Si en algun moment estant en aquesta cadira els últims mesos he sentit vertigen és justament per la consciència del llegat que ens heu deixat", ha afirmat Collboni.

"MÀXIM RESPECTE I RECONEIXEMENT"

El líder de Junts, Xavier Trias, ha recordat la trajectòria política que han compartit i ha lamentat que els pactes polítics no hagin permès que Maragall fos alcalde el 2019: “Això s'ha repetit ara i no hem pogut governar junts, ho lamento. estat un capítol apassionant de les nostres vides".

La líder de BComú, Ada Colau, ha expressat el "màxim respecte i reconeixement" al republicà, ha valorat que ERC obtingués els resultats amb la seva candidatura el 2019, moment en què a l'exalcaldessa li ha dit que li hagués agradat governar junts.

El líder del PP al consistori, Daniel Sirera, que ha coincidit amb ell únicament en aquest inici de mandat, li ha agraït el respecte que diu que sempre ha tingut, que li agradaria que "pogués ampliar-se a la classe política".

Per part seva, el president de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, li ha desitjat el millor en la seva futura vida --ha dit-- i ha expressat el seu respecte des de "les antípodes ideològiques".