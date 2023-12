Del dimecres 27 al diumenge 31. EP

El recinte Montjuïc de Fira de Barcelona obrirà el Festival de la Infància aquest dimecres a les 10 a la Plaça de l'Univers i el Palau 2, amb més de 60 activitats lúdiques durant 5 dies, informa la Fira en un comunicat aquest dimarts.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el visitarà a les 11.30 hores amb la tercera tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay; la regidora de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; la directora de l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat, Meritxell Borràs; la presidenta del Festival, Núria Basi, i el director general de Fira, Constantí Serrallonga.

El públic hi pot accedir en dos torns horaris: de matí (de 10 a 15) o de tarda (de 17 a 21), excepte el darrer dia, el diumenge 31 de desembre, quan només estarà obert al matí.

Entre les activitats hi ha una pista de patinatge, circuits d´aventura i obstacles, un laberint en una selva, tallers de cuina, inflables gegants, videojocs i experiències de realitat virtual, un circuit de seguretat viària amb bicis, jocs de construcció, pintura i manualitats , i 35 espectacles de teatre, música i màgia.

Com a novetat, s'obre l'espai Mini per a nadons i nens de fins a 4 anys amb ludoteca, àrees per a l'experimentació sensorial, cotxes d'època, contes, titelles i espectacles.

El Festival és organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i està produït per Evident Events.