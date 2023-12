Fitxer - Una persona valida la T-Mobilitat en un autobús. - ATM - Arxiu

El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona ha criticat "la passivitat" del consistori davant de la pujada del 6,75% del preu del transport públic per al 2024, aprovada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Per això, la regidora Ángeles Esteller ha demanat a l'Ajuntament no apujar els preus del transport públic "per ajudar a promocionar-los i utilitzar-los entre els veïns", i ha lamentat la pujada després que el ple d'octubre aprovés per unanimitat congelar les tarifes.

"Si el que busquem és una ciutat més respectuosa amb el medi ambient, necessitem afavorir l´ús del transport mitjançant una rebaixa dels preus i dels temps d´espera", ha afirmat Esteller.