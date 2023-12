Arxiu - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a una imatge d'arxiu. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que ja ha signat la pròrroga dels Pressupostos del 2023 en no haver aconseguit un pacte amb l'oposició per aprovar els del 2024, per als quals manté la primavera com a límit per aprovar-los.

En roda de premsa aquest dijous preguntat per aquesta qüestió, l'alcalde ha detallat que va signar el decret de la pròrroga la setmana passada en estar a punt d'acabar l'any: "Quan no tens un pressupost aprovat has de signar la pròrroga pressupostària".

Ha reiterat que confia que Barcelona tingui Pressupost "com a màxim a la primavera d'aquest any amb una majoria que ho faci possible", i ha afirmat que aquests seran els deures del primer trimestre de l'any.

El govern municipal va portar la proposta de Pressupostos a la Comissió d'Economia i Hisenda d'octubre, on s'havia de sotmetre a aprovació inicial, però va acabar retirant la votació pel 'no' de tota l'oposició.

Des d'aleshores, el govern de Collboni ha mantingut la voluntat de dialogar amb tots els grups municipals, amb els quals assegura que manté converses obertes per arribar a un acord, en què també inclou la governabilitat, una qüestió en què l'alcalde prioritza BComú, Junts i ERC.