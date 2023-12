Arxiu - Diverses persones passegen per la Rambla, en una imatge d'arxiu. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

L'associació Amics de la Rambla de Barcelona ha impulsat un pla per "enfortir la imatge del passeig per fer que els barcelonins tornin a la Rambla", on volen revitalitzar les activitats culturals i l'oferta amb cinc línies d'actuació per al 2023-2027 .

Sota el lema 'La Rambla. Un nou model de Turisme Urbà', el pla "compta amb la complicitat i el suport" de l'Ajuntament de Barcelona i la implicació de l'empresa GetYourGuide, ha explicat l'associació aquest dijous.

Amb aquesta iniciativa es desenvoluparan diverses activitats enfocades al "redescobriment de la Rambla més autèntica" amb propostes que promouen el seu patrimoni material i immaterial, i es reforçaran activitats ja existents (com el 'Tast a la Rambla' i la 'Festa del Roser') i altres de nova creació (com '(Re)descobreix la Rambla').

També pretén ser "l'altaveu de les veus creatives del barri" i crear un objecte de record de la Rambla creat localment (per al públic local i el visitant), que vol transformar el tipus de souvenir que representarà el passeig i que es ven al centre de la ciutat.

D'altra banda, s'impulsarà l''Observatori Rambla', un espai de reflexió, de creació i difusió d'estudis al voltant d'aquest carrer, i es dissenyarà una marca per a 'Territori Rambla' amb una pàgina web i en xarxes socials per explicar el projecte , a més d'un diari local.

'Territori Rambla' serà un espai físic pensat per promoure la cultura i explicar la història i les tradicions del passeig, i està previst que es posi en marxa a partir del 2024 i que serveixi per promocionar el patrimoni i la cultura i oferir diverses experiències relacionades amb la Rambla i el seu entorn.