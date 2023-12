Foto: @EP

Barcelona implementarà mesures de seguretat addicionals la nit de Cap d'Any per assegurar que la festa 'no se'n va de mare' i que gent podrà transitar sense problemes per la ciutat comtal, ja que es preveu que hi hagi un gran flux de persones que deambularan per la capital catalana, més encara tenint en compte que tindrà lloc una macrocelebració amb focs artificials a l'avinguda de Maria Cristina, al costat de Montjuïc.

Amb aquest objectiu, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament han establert un dispositiu coordinat. Jordi Oliveras, l'intendent de la Guàrdia Urbana, ha explicat aquest dijous que els agents policials realitzaran funcions de " prevenció de seguretat ciutadana i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictius".

Així mateix, es prendran mesures contra comportaments que puguin generar alteracions de lordre públic, sense descuidar les tasques de proximitat, assistència ciutadana i la supervisió general despais públics.

AVINGUDA MARIA CRISTINA, PUNT NEURÀLGIC

L'avinguda de Maria Cristina experimentarà un reforçament especial per assegurar que la seguretat no es veu compromesa en cap moment, ja que s'espera que hi hagi una gran afluència de gent per a l'espectacle que marcarà l'entrada l'any 2024.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra vigilaran que no s'hi introdueixin ampolles de vidre o altres objectes perillosos, com ara armes blanques. Per això, els assistents hauran de travessar els filtres dinàmics situats a la calçada central entre les dues Torres Venecianes, on els agents disposaran de pales de detecció de metalls i es proporcionaran contenidors per dipositar les ampolles.

A més, Protecció Civil, Prevenció i la Guàrdia Urbana de Barcelona utilitzaran drones com a "element de suport i informació". D'aquesta manera, podran comptar amb imatges davant de possibles incidències.

VIGILÀNCIA A TOTA LA CIUTAT

Tot i les mesures establertes per a l'avinguda Maria Cristina, no serà l'únic punt en què es vigili la seguretat de la ciutat comtal, ja que el centre serà l'altra àrea que es vigilarà . Cal tenir en compte que molts grups s'ajunten per celebrar la nit de Cap d'Any de manera independent, per la qual cosa els carrers estaran plens de gent. Davant de la possibilitat d'usos indeguts de la via pública, la policia implementarà un dispositiu de prevenció.

A més, es vigilaran les xarxes socials per detectar possibles convocatòries de celebracions de Cap d'Any en altres llocs. Tot i ser la nit amb més afluència de noctàmbuls de l'any, l'ajuntament s'assegurarà de garantir el descans veïnal i de "vigilar les activitats il·legals a la via pública".

L'intendent ha subratllat que, com a part del dispositiu nadalenc, la Guàrdia Urbana ha realitzat inspeccions en locals de concurrència pública, enfocant-se especialment en infraccions relacionades amb sorolls molestos, excés d'aforament i consum d'alcohol per part de menors o espais públics. Oliveras ha detallat que es van dur a terme al voltant de 1.500 inspeccions el 2023, que es van traduir en aproximadament 4.000 infraccions, i la majoria d'aquestes són de naturalesa lleu.

En els dies previs a les celebracions, s'ha centrat l'atenció en la publicitat no autoritzada a façanes i mobiliari urbà, especialment aquella que incita al consum indiscriminat de begudes alcohòliques. També s'ha intensificat l'acció contra festes no autoritzades i s'ha enfocat a la protecció de menors en relació amb el consum de drogues i alcohol.

En termes de prevenció d?agressions sexuals, l?ajuntament destaca la consolidació d?itineraris segurs a la ciutat per prevenir violències masclistes i LGTBIfòbiques.

Es garantirà una sortida ordenada i segura als entorns d'oci nocturn, a l'avinguda de Maria Cristina i en direcció al transport públic. La policia ha establert itineraris segurs des de les zones de lleure fins a les parades de transport més properes, amb patrulles assignades a aquesta tasca i la col·laboració activa dels locals.