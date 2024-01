Accés al bloc. Foto: Google Maps

L' Ajuntament de Barcelona ha sancionat amb una multa de 420.000 euros el propietari d'un edifici, situat al carrer Ample 24, al districte de Ciutat Vella, que llogava 14 vivendes per comercialitzar-les a través de Booking i Airbnb com a allotjaments turístics il·legals.

La sanció arriba després de mesos d?investigació i seguiment dels inspectors municipals de la Direcció de Serveis d?Inspecció, del districte de Ciutat Vella i de la Guàrdia Urbana, que han constatat que durant anys la propietat evitava expedients i sancions del consistori.

Al·legava que llogava els habitatges "aparentment de manera legal" amb contractes de llarga durada a llogaters d'allotjaments turístics il·legals.

D'aquesta manera, la propietat evitava l'expedient finalitzant el contracte de lloguer o canviant-ne el titular quan s'acostava la data de conclusió final del tràmit administratiu sancionador de l'Ajuntament.

El consistori també ha constatat que, per evitar la inspecció de l'administració, els infractors desactivaven i activaven els anuncis a les plataformes amb noms, fotos i amfitrions diferents.

Arran d'una inspecció conjunta a l'abril, van comprovar que 14 dels 15 habitatges estaven ocupats per turistes allotjats en pisos sense llicència per exercir l'activitat turística, i al pis restant hi vivia una llogatera de renda antiga que gestionava la recollida de claus i entrades i sortides dels pisos.

"SEREM IMPECABLES"



El tinent d'alcalde de Seguretat i del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha avisat que seran “impecables” amb aquells que vulguin actuar de la mateixa manera per evitar aquestes infraccions.

A més de la sanció, l'Ajuntament enviarà a l'Agència Tributària tota la informació continguda a l'expedient perquè la propietat respongui també si cal davant la hisenda pública.