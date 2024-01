L'Ajuntament de Barcelona ha sancionat amb una multa de 420.000 euros el propietari d'un edifici que llogava gairebé tots els habitatges de l'immoble, situat al carrer Ample número 24, al districte de Ciutat Vella, i aquests habitatges es comercialitzaven com a allotjaments turístics il·legals .

La sanció arriba després de mesos de recerca i seguiment dels inspectors municipals de la Direcció de Serveis d'Inspecció i del districte de Ciutat Vella, i de la Guàrdia Urbana, que han pogut constatar que durant anys la propietat evitava expedients i sancions del Consistori al·legant que llogava els habitatges aparentment de forma legal amb contractes de llarga durada a inquilins que apareixien com a inquilins dels allotjaments turístics il·legals. D'aquesta manera, la propietat evitava l'expedient finalitzant el contracte de lloguer o canviant-ne de titular, un cop s'acostava la data de conclusió final del tràmit administratiu sancionador de l'Ajuntament de Barcelona.

14 habitatges turístics il·legals i una llogatera encarregada de les entrades i sortides de turistes

La propietat de l'edifici del carrer Ample número 24 és una comunitat de béns familiar que llogava fins a 14 allotjaments en aquesta finca, i aquests es comercialitzaven com a allotjaments turístics, a través de Booking i Airbnb , sense cap autorització per a l'activitat turística.

Des de l'any 2018, els inspectors municipals anaven obrint expedients i alhora demanant les desactivacions d'aquests anuncis a les dues plataformes. Durant aquest temps, es va poder constatar, a la línia de l'actuació contra els infractors professionalitzats, que s'anaven desactivant i activant amb noms, fotos i amfitrions diferents, per evitar l'actuació inspectora de l'administració. En aquest període també, el propietari manifestava en tots els casos que desconeixia el que feien els seus llogaters, i que sempre i en tots els casos li enganyaven i utilitzaven el pis per rellogar-lo a turistes.

Després de mesos de seguiment i acumulació de proves, el mes d'abril passat, arran d'una inspecció conjunta entre els inspectors municipals, la Guàrdia Urbana de Barcelona i el districte de Ciutat Vella, es va constatar que a l'edifici, format per planta baixa i quatre plantes d'alçada i terrat, 14 dels 15 habitatges existents estaven ocupats per turistes allotjats en pisos sense la llicència per exercir l'activitat turística corresponent. I al pis restant, hi vivia una llogatera de renda antiga que és qui gestionava la recollida de claus i entrades i sortides dels allotjaments turístics de l'edifici.

L'Ajuntament va procedir a sancionar la propietat després de desgranar tota aquesta activitat, organitzada per sortejar l'administració i utilitzar de forma fraudulenta els habitatges, sense fer front a les obligacions tributàries que es desprenen de l'ús turístic i comerciant amb l'únic pis de renda antiga, incorporant-ne l'arrendatària a la gestió turística de l'immoble. Aquesta activitat es considera una acció molt greu que ha donat lloc a linici dun procediment sancionador amb la proposta de sanció de 420.000 euros, quantia a què sarriba amb el càlcul estimat del benefici obtingut de lactuació legal juntament amb altres circumstàncies agreujants regulades per la llei de Turisme de Catalunya.

A més, el Consistori enviarà properament a l'Agència Tributària tota la informació continguda a l'expedient, a fi que la propietat respongui també si escau davant la hisenda pública.

Actuacions més quirúrgiques i contundents gràcies a la reducció del lloguer turístic il·legal massiu

Aquesta actuació dels serveis d'inspecció de l'Ajuntament de Barcelona, ​​sancionant contundentment els infractors reincidents i professionalitzats per aprofitar escletxes legals per fer negoci il·legalment amb l'habitatge i el turisme a la ciutat, és possible gràcies al lloguer turístic il·legal massiu que es detectava en milers durant els anys 2016 i 2017, s'ha reduït a una activitat de poc més d'un centenar mensual aquests mesos. Davant d'aquesta nova situació, els serveis d'inspecció mantenen la persecució de la il·legalitat general, però alhora tenen una radiografia molt acurada de l'activitat il·legal professional i poden dissenyar com en aquest cas una actuació més personalitzada de seguiment i actuació sancionadora de forma més contundent i eficaç.