Xavier Trias, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha negat que hi hagi un pacte entre el seu partit i el PSC de Jaume Collboni per governar el consistori. "Tot això són invencions perquè res no és exacte", ha dit en una entrevista concedida a RAC1.

L'exalcalde ha estat preguntat per converses entre el PSC i Junts per governar l'Ajuntament de Barcelona, ha assenyalat que Junts vol arribar a un consens però que la decisió és de l'alcalde, Jaume Collboni, que encara “no ho té clar”.

Trias ha apuntat que Collboni parla amb altres grups polítics, i que està pendent de possibles negociacions amb Ada Colau, segons ell, i ha afegit que “per lògica i afinitats hauríem d'acabar governant junts, però és cert que ell va fer alcaldessa a Colau” .