La cobertura de la ronda de Dalt és una de les obres més importants de Barcelona el 2024 / @EP

Barcelona és una de les capitals més importants del país i del continent europeu. Com a gran atracció turística que és, cal que es vagi renovant per ajustar els desperfectes i millorar allò que ha quedat del tot vejuno.

El 2024, la ciutat comtal s'embarca en diverses obres urbanístiques de gran envergadura que ja estan en marxa o estan a punt de començar, tot i que el final es preveu com una cosa encara llunyana, en alguns casos.

En conseqüència, els residents s'hauran d'armar de paciència per conviure amb les molèsties associades a les obres. Als ja coneguts projectes a la Rambla i la Via Laietana se sumen la renovació de l' Estació de Sants , la pacificació de la ronda de Sant Antoni , la cobertura de la ronda de Dalt , la connexió del tramvia o la renovació de l' Spotify Camp Nou , entre altres.

ESTACIÓ DE SANTS

Durant els propers tres anys, l' estació de Sants experimentarà una transformació integral amb l'objectiu de duplicar-ne la capacitat i canviar-ne radicalment l'aparença, convertint-se en un espai més obert i lluminós que reflecteixi la importància de les seves instal·lacions.

S'estima que les obres principals conclouran a mitjans del 2026, amb la intervenció completa programada per finalitzar el 2030, segons les projeccions d'Adif.

Nova estació de Sants. Foto: ADIF

De cara a aquest 2024, començaran els treballs a les andanes de les línies de Rodalies i de l'AVE. El vestíbul serà renovat i es transformarà en un espai diàfan i lluminós. A més, s'iniciarà la reforma integral de la plaça dels Països Catalans, eliminant el trànsit rodat per prioritzar l'accés de vianants. La nova estació de Sants comptarà amb una coberta destinada a oficines, establiments de restauració i comerços.

El pressupost estimat és de 410 milions d'euros i part d'aquests fons seran finançats mitjançant aportacions de la Unió Europea.

PACIFICACIÓ DE LA RONDA DE SANT ANTONI

Les obres començaran aquest proper 8 de gener. La futura ronda de Sant Antoni es durà a terme per etapes, configurant una plataforma principalment lliure de vehicles. Al tram entre Villarroel i Floridablanca, només es permetrà el pas necessari de vehicles de serveis i emergència pels laterals, combinant parterres amb àrees verdes i zones de joc.

Aquesta zona es connectarà amb la plaça del Pes de la Palla, que també experimentarà reformes per millorar l?espai públic i incorporar una nova àrea de joc infantil. A més, entre la nova àrea exclusiva per a vianants i el carrer Urgell, es podria idear el pas per a un autobús.

Foto: Ajuntament de Barcelona

La reurbanització a Sant Antoni ampliarà lespai públic destinat a vianants i àrees verdes. Es passarà de 15.262 metres quadrats entre la ronda i el carrer Tamarit a 16.300 metres quadrats, fet que suposa un guany de més de 1.000 metres quadrats destinats pràcticament exclusivament a vianants. La durada dels treballs s'estima en un any i quatre mesos, per la qual cosa finalitzarien cap al maig del 2025.

COBERTURA DE LA RONDA DE DALT



Les obres de la segona fase del sostre de la Ronda de Dalt, al segment que va des de l'Institut Vall d'Hebron fins a l'Avinguda de Vallcarca, estan programades per iniciar el juny de 2024 i s'estendran durant tres anys, fins a mitjans de 2027.

Aquest tram abasta aproximadament 340 metres i es connectarà amb la secció ja coberta de 200 metres, ubicada entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut Vall d'Hebron. D'acord amb les estimacions de l'Ajuntament, la cobertura d'aquest tram proporcionarà uns 100.000 metres quadrats que es podran destinar a àrees verdes i equipaments.

Foto: Ajuntament de Barcelona

Tot i això, encara queden per cobrir els trams compresos entre l'Avinguda de Jordà i el Carrer de la Granja Vella, i posteriorment fins al Carrer de l'Harmonia.

CONNEXIÓ DEL TRAMVIA

Una altra obra destacada que ja està en marxa és la connexió del Tramvia al llarg de la Diagonal . Actualment només queda pendent aproximadament el 30% de la infraestructura i el 15% de la remodelació urbanística de l'Avinguda Diagonal.

El nou tram, que va des de la Plaça de les Glòries fins a la Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, possibilitarà la connexió entre l'àrea metropolitana del Besòs i el centre de la ciutat, establint un vincle entre el tramvia i quatre línies de metro i tretze de autobús.

Foto: Ajuntament de Barcelona

A principis del 2024, la infraestructura del tramvia ja compta amb les vies, les marquesines de les parades que entraran en servei (Glòries, Monumental, Sicília i Verdaguer) i el nou disseny de la Plaça de les Glòries, que albergarà l'intercanviador de transport públic. S'espera que el tramvia que connecta les Glòries i Verdaguer per la Diagonal entri en funcionament a partir del segon semestre del 2024.

SPOTIFY CAMP NOU

Les obres van començar el 2023, motiu pel qual el Barça juga aquesta temporada a l'estadi Lluís Companys. Si tot va segons el previst, l'equip blaugrana hauria de tornar a l'Spotify Camps Nou el novembre del 2024, coincidint amb el 125è aniversari del club. La tercera graderia estarà ja finalitzada, però les obres no estaran liquidades, ja que només hi haurà 65.000 seients disponibles a la primera i segona graderia.

Els projectes de l'Espai Barça i Spotify Camp Nou no estaran completament finalitzats fins a l'agost del 2026. Per tant, no serà fins a la temporada 2026-2027 que l'equip recuperarà la plena normalitat.

Pel que fa al nou Palau Blaugrana, que tindrà espai per a 15.000 espectadors, arrencarà el segon trimestre del 2025, una vegada obtinguda la llicència d'obres. S'espera que s'inauguri a finals del 2027, presentant un Palau més petit i una pista de gel.

Recreació de l'Spotify Camp Nou / FC Barcelona

Una mica més tard, el primer trimestre del 2028, es completarà la urbanització dels carrers i el campus de l'Espai Barça, incloent-hi una estació d'autobusos al costat del Palau. Tot això preveu un període addicional de quatre anys per a les obres a la zona.