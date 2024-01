Foto: Ajuntament de Barcelona

S'acosta el moment de l'esperada Cavalcada de Reis 2024 a Barcelona, un dels esdeveniments destacats de les festes nadalenques. El 5 de gener, els carrers de la ciutat s'ompliran de petites cavalcades a diferents barris, juntament amb la gran processó central que recorre alguns dels llocs més emblemàtics del centre de Barcelona.

Com cada any, arribaran pel mar a bord del Santa Eulàlia a la plaça del Portal de la Pau, a les 16.30 hores, i els rebrà l'alcalde, Jaume Collboni, que els donarà pa i sal com a símbol d'hospitalitat i benvinguda. A més, també atorgarà la clau que obre les portes de totes les cases per poder deixar els regals.

La Cavalcada pels carrers de la ciutat començarà a les 18.00 hores a l'avinguda del Marquès de l'Argentera. Des d'allà es dirigiran cap a l'avinguda del Paral·lel pel passeig de Colom. Des del Paral·lel pujaran per la ronda de Sant Pau, passaran pel Mercat de Sant Antoni i pujaran a Sepúlveda fins a la plaça d'Espanya. El recorregut acaba a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, on es preveu que arribin cap a les 21.00 hores.

Aquest és l'horari previst per localització:

18 h: avinguda del Marquès de l'Argentera , amb el passeig de la Circumval·lació

, amb el passeig de la Circumval·lació 18.15 h: passeig de Colom

19.10 h: avinguda del Paral·lel

19.30 h: ronda de Sant Pau

19.45 h: Mercat de Sant Antoni

20.30 h: carrer Sepúlveda

20:45 h: plaça d'Espanya

21.15 h: avinguda de la Reina Maria Cristina , als peus de la Font Màgica de Montjuïc

NOVETATS EN AQUESTA CAVALCADA

Sa Majestats els Reis Gaspar i Baltasar estrenaran carrosses, inspirades en els paisatges dels seus llocs d'origen. També es renovarà el vestuari dels seguicis i els estendards.

La patge Estel també tindrà nou vestuari i seguici, amb dos nous personatges lluminosos articulats, de més de 3 metres d'alçada, que recorreran la ciutat al so de noves melodies creades per compositors barcelonins.

Tot això serà una comitiva formada per deu grans blocs, de més d'un quilòmetre de longitud en total, en què els Reis tindran més de mil dos-cents ajudants.