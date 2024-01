L'Ajuntament ho ha explicat en un comunicat. EP

Les obres de renovació de la zona de joc infantil del passeig de Sant Joan entre els carrers de Còrsega i la Indústria de Barcelona començaran aquest dilluns 8 de gener, explica l'Ajuntament en un comunicat.

El nou espai, que inclourà aportacions dels veïns de la zona, pretén oferir una “millora de les activitats i la inclusió, per garantir un espai divers i transversal, obert a nens de diferents edats, capacitats i interessos”.

La renovació té una durada prevista de dos mesos i mig i suposarà una inversió de 293.342 euros.

Es canviarà el paviment, els jocs i el mobiliari, per tal de millorar "la integració urbana de l´espai per ser més agradable i atractiu per als veïns".

La nova àrea tindrà un carrusel, un gronxador, tobogans, un llit elàstic i panells sensorials, entre d'altres.