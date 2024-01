Ho demana després de la vaga de gairebé 50 dies. EP

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha demanat a l'alcalde Jaume Collboni actuar urgentment al Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB). De fet, el Partit Popular ja va exigir el novembre passat que l'Ajuntament treballés per evitar que aquesta problemàtica anés a més, però tot segueix igual i els treballadors ja porten 46 dies de vaga sense que ningú no els escolti.

Sirera ha explicat que “les condicions dels treballadors són desastroses. No pot ser que els treballadors de l'empresa subcontractada no comptin amb les mateixes condicions salarials i de descans que els treballadors contractats per l'Ajuntament quan estan fent les mateixes tasques”. En aquest sentit, ha volgut mostrar el suport a tots els treballadors “que duen a terme la seva funció en unes condicions de sobresaturació del centre”.

Pel que fa al benestar animal, Dani Sirera ha exigit millorar l'estat en què es troben les instal·lacions del centre per millorar la salut dels gossos, “cal redimensionar les gàbies per donar-los més espai i llibertat, facilitant també la feina dels cuidadors ”.

El dirigent popular ha assenyalat que un dels principals problemes del centre és que els gossos no surten a passejar amb la freqüència que ho haurien de fer per falta de voluntaris, “per això, és important potenciar el voluntariat des de l'administració pública, combinar-lo amb un servei professional de passejadors i, a més, fer arribar el transport públic fins al centre d'acolliment”.