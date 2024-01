Foto: Idealista

El lloguer és notícia, en nombroses ocasions, pel preu o per les condicions dels pisos. Si fa relativament poc es van fer viral els diners que es demanaven per un zulo de 16 metres quadrats , aquest 9 de gener us portem el cas contrari.

I és que al barri Gòtic, un dels més cèntrics de Barcelona, s'ha posat a llogar un àtic dúplex... per 25.000 euros al mes.

Albatros Luxery Real Estate, una immobiliària especialitzada en pisos i cases de luxe , és qui ofereix aquest pis, encara que també es pot trobar a Idealista.

A la planta superior, accediràs a l´àtic des de l´ascensor directament a la propietat. El saló menjador és un lloc que transmet calidesa i harmonia, perfecte per rebre els teus convidats. La cuina oberta està totalment equipada amb electrodomèstics d'alta gamma i està integrada al mateix espai.

L´impressionant d´aquest àtic no es limita al´interior, la joia de la corona és la bonica terrassa a la qual s´accedeix des del saló a través d´unes àmplies portes corredisses. Allà hi ha un jacuzzi, una taula de menjador exterior i gandules, que conviden a gaudir de llargues i tranquil·les vetllades a l'aire lliure.

Foto: Idealista