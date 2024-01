EuropaPress

L' Ajuntament de Barcelona i la Fundació la Caixa destinaran 2 milions d'euros --1,2 milions i 800.000 respectivament-- a 14 projectes de recerca i innovació sobre "grans reptes" de la capital catalana en salut comunitària, canvi climàtic i sostenibilitat, entre d'altres.

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de Barcelona, Jordi Valls , ha explicat aquest dimecres durant la presentació de les subvencions des del consistori barceloní que l'objectiu de la iniciativa és incrementar la col·laboració publicoprivada en projectes amb “ impacte" a la ciutat.

Es tracta de la quarta convocatòria d'aquests ajuts de fins a 150.000 euros per projecte, que es desenvoluparan durant el 2024 i el primer semestre del 2025, i en aquesta convocatòria la fundació ha doblat la seva aportació, segons el director de l'Àrea de Relacions amb Institucions de Recerca i Salut, Ignasi López.

Dels 14 projectes seleccions, set estan liderats per universitats i set més per centres de recerca i hi ha un total de 34 entitats implicades en el seu desenvolupament perquè un dels objectius de la convocatòria era "buscar sinergies" entre centres i equips de recerca.

Valls ha reivindicat la importància de les conclusions d'aquests projectes, tant des del punt de vista econòmic com divulgatiu, i López ha destacat la capacitat competitiva de Barcelona per aconseguir fons destinats a la investigació com a “un hub” científic importantíssim a nivell europeu i mundial".

ENDOMETRIOSIS, EDUCACIÓ I SALUT



Un dels projectes seleccionats és ENDO-HEALTH, de l'Hospital Clínic, l'Institut de Salut Global (ISGlobal) i l'Associació d'Afectades d'Endometrosi de Catalunya (Endocat), que vol augmentar el coneixement i la conscienciació de l'endometriosi.

L'investigador principal del projecte, Francisco Carmona, ha explicat que volen crear una plataforma digital que reculli dades de pacients amb aquesta malaltia que després els professionals sanitaris puguin utilitzar per a la pràctica clínica i també oferir “informació rellevant” a aquestes dones.

COMERÇ DE PROXIMITAT I SOSTENIBILITAT



El projecte URBANSOSTEN-LOCALRETAILBCN de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) vol aprofundir en els canvis que han patit els eixos comercials de Barcelona les ciutats de la seva àrea metropolitana .

També vol generar noves idees i respostes innovadores que permetin entendre i dissenyar millors polítiques urbanes i comercials, ha explicat el seu investigador principal, Lluís Frago.

SALUT I SOSTENIBILITAT



Altres projectes seleccionats aborden àmbits com ara la transició energètica per a una millor eficiència, l'ús de robots socials per a l'assistència de persones vulnerables, la relació entre urbanisme i salut mental, la pobresa nutricional i el diagnòstic de malalties de transmissió sexual amb nanotecnologia òptica .

El repartiment de paquets amb vehicles autònoms, limpacte de la contaminació ambiental en la salut del cervell, lexposició humana del cautxú dels pneumàtics i la millora de la biodiversitat del sòl de Barcelona són altres de les línies de recerca dels projectes.