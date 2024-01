Foto: PxHere

Nova mesura per combatre la sequera; Barcelona treballa per posar en marxa una ordenança d'aigües grises que planegen aprovar aquest mateix any, que farà que sigui obligatori instal·lar un dipòsit que serveixi per aprofitar l'aigua de la dutxa per al vàter a les noves construccions o als edificis que es rehabilitin.

Això s'haurà de fer als blocs que tinguin un mínim de 8 o 10 habitatges, perquè amb menys seria costós i no sortiria a compte, pel manteniment que caldria.

El mecanisme que s'instal·laria als habitatges funciona amb una depuradora que recull l'aigua de les dutxes i, un cop netes, les bomba cap a les cisternes de l'edifici.

IMITEN A SANT CUGAT

De fet, Barcelona posaria en marxa un sistema que es fa servir a Sant Cugat... des de fa més de dues dècades.

En alguns habitatges (segons e-Notícies, unes 400) d'aquesta localitat del Vallès Occidental ja funciona aquest sistema que permet estalviar significativament el consum.