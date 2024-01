Demanen millores en les condicions i un reconeixement a les seves responsabilitats, després de complir un mes de vaga indefinida. EP

Unes 3.500 persones entre infermeres i els seus familiars, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte convocades pel sindicat Infermeres de Catalunya per demanar millores en les condicions i un reconeixement a les seves responsabilitats, després de complir un mes de vaga indefinida.

La manifestació s'ha produït en el marc d'aquesta vaga indefinida que va començar el 12 de desembre després del i III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'institut Català de la Salut (ICS).

Cap a les 11 la mobilització ha començat a la confluència de l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia: ha baixat pel passeig fins a la plaça Catalunya i les infermeres han anat en direcció a l'Estació de França.

INFERMERES "CONDEMNADES A L'EXILI"



Sota el lema 'Un govern que no inverteix a les seves infermeres és un govern que les condemna a l'exili', han portat pancartes en què es demanava la dimissió del conseller de Salut, Manel Balcells, i altres que deien 'La vocació no justifica l'explotació' i 'Les infermeres diem prou'.

En declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio, la presidenta d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha dit que és una "situació límit" i ha assegurat que el sistema de salut de Catalunya avança gràcies als sacrificis de les infermeres.

"Fem aquesta mobilització perquè si no ens cuiden a Catalunya estem condemnades a l'exili", ha afegit.

A més, les manifestants han cantat consignes com 'Sense infermeres no hi ha sanitat' o 'A tu també t'afecta'.