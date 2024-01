Colau en una visita a Bon Pastor/ @AjBcn

En una llarga resposta a grans trets, el govern municipal de Barcelona al·legava que la informació que es demana “és d’un volum inassumible, afecta a tota l’organització municipal i ens dependents, i a més a més compren un àmbit temporal de vuit anys que actualment, amb els sistemes d’informació dels que disposa aquest Ajuntament no és possible obtenir sencera d'una forma ordenada i centralitzada, i caldria fer una recerca individual de cada un dels diferents conceptes demanats per cada una de les diferents gerències i ens dependents”.

Però la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), un òrgan autonòmic independent, ha admès a tràmit provisionalment aquesta mateixa petició de l' auditoria dels vuit anys del govern d’Ada Colau.

I ho ha fet gràcies a la signatura de la petició per part de 2.100 ciutadans ja que després de la negativa de l'Ajuntament de Barcelona ara, la instància ha pujat fins l'àmbit autonòmic i la GAIP ha informat que la queixa ha iniciat la seva tramitació. El primer pas que farà la comissió és demanar a l’Ajuntament la remissió de l’expedient, dels antecedents i d’un informe jurídic, “a la vista del qual avaluarà si s’ha de donar trasllat a terceres persones afectades eventualment per l’accés, i també si cal que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’hi pronunciï”.



La GAIP disposa de dos mesos per resoldre la queixa, tot i que aquest període es pot allargar dues setmanes més per la petició d’informes externs, com és el cas. Segons diu a la seva pàgina web, la principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació d’accés a la informació. “Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya”.

UNA AUDITORIA EXTENSA I PRECISA DE L'ACCIÓ DE GOVERN DE COLAU AL LLARG D'AQUESTS 8 ANYS

La informació que es demanava incloïa les compres, subvencions, contractes, convenis, balanç general, deute, fluxos d’efectiu i estat de les variacions del capital comptable municipal.

Els demandants plantejaven un “estudi econòmic, financer i fiscal de les subvencions directes atorgades”, els diners públics destinats a la defensa jurídica (interna i externa) dels membres del govern i la recaptació de la taxa municipal de recollida d’escombraries, que va ser tombada pel TSJC.

A més es demanaven les indemnitzacions i despeses de casos de responsabilitat patrimonial, el pagament dels costos processals de sentències amb referència i nom del procediment, i indemnitzacions pagades per suspensió de contractes d’obres.